Prisjetili smo se koliko je emotivno za života Halid Bešlić govorio o svojoj Sejdi: ''Ona je dio mene...''

Ljubavna priča kakva se ne viđa često - Halid Bešlić i njegova Sejda bili su par gotovo pola stoljeća Prošlog tjedna u 75. godini preminula je supruga Halida Bešlića. Sejda je bila njegova životna partnerica, velika ljubav i potpora čak 48 godina. Iduću priču naša je Julija Bačić posvetila upravo njima, a sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim koliko je emotivno za života Halid govorio o svojoj najvećoj ljubavi.

Ljubavna priča kakva se ne viđa često. Halid Bešlić i njegova supruga Sejda bili su par gotovo pola stoljeća. Osam mjeseci nakon Halidove smrti, otišla je i Sejda. Preminula je 1-og lipnja, a pokopana je pokraj svojeg supruga. Halid je za života govorio da ne želi počivati u Aleji velikana, već jednog dana biti sa svojom Sejdom.

Upoznali su se još 1977. i otad su bili nerazdvojni.

''Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti važniji od nje'', govorio je Halid.

In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 6 Foto: In Magazin

Tako je i bilo. Sejda je uz Halida, kao i on uz nju, zaista bila u dobru i zlu.

''Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave…S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komanduje'', pričao bi Halid u svom stilu te dodao:

''Kako starimo sve smo vezaniji, pregrmili smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja''.

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Iako je Halid bio jedna od najvećih regionalnih zvijezda, njegova supruga živjela je vrlo povučeno.

''Moja žena, kad sam u Sarajevu ja, nikad ne zaspi dok ja ne dođem kući'', izjavio je Halid jednom prilikom.

Zbog bolesti Sejda je propustila i posljednji ispraćaj neprežaljenog Halida. Njih dvoje neko su vrijeme prošle godine bili hospitalizirani u istoj bolnici, soba do sobe, ne odvajajući se ni kad je bilo najteže.

''Kod nas je bilo malih kriza, ali za današnje uslove nisu krize. A sad smo u fazi da jedan drugome više trebamo nego kad smo se uzeli. To osjećam ja, nakon 35 godina braka sad osjećam da mi je žena potrebnija nego kad sam se uzeo'', pričao je Halid.

In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 2 Foto: In Magazin

Samo jednom prilikom, tijekom svih godina Halidove karijere, stala je pred naše kamere.

"Ova sva publika, ja joj se zahvaljujem u ime mog Halida. Svi su super.", izjavila je tada.

Nije Halid krio ni da svaku njegovu pjesmu mora odobriti i supruga.

''Ona to uvijek čuje ali ona ne bi rekla da joj se sviđa, a da joj se ne sviđa nema šanse. Pustimo joj uvijek pjesmu da čuje jer ona je dosta muzikalna i dosta je puta pogodila'', hvalio je Halid svoju Sejdu.

In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 5 Foto: In Magazin

Bešlići su u braku dobili sina Dinu, koji se emotivnom objavom oprostio od majke.

Dino se brinuo o očevoj karijeri, a supruga je bila ta koja je obitelj držala na okupu.

''Žena kao žena, uvijek čeka kući, ona je stup'', zaključio je Halid.

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Upravo Sejdi, Halid je posvetio i svoju posljednju pjesmu, koju je snimio s grupom Miligram.

"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženit. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno!"

Na nekom drugom svijetu možda sad opet Halid pjeva svojoj najvećoj ljubavi.

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