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Prisjetili smo se koliko je emotivno za života Halid Bešlić govorio o svojoj Sejdi: ''Ona je dio mene...''

Piše Julija Bačić Barać/I.G., Danas @ 20:29 inMagazin komentari
In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 6 In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 6 Foto: In Magazin

Ljubavna priča kakva se ne viđa često - Halid Bešlić i njegova Sejda bili su par gotovo pola stoljeća Prošlog tjedna u 75. godini preminula je supruga Halida Bešlića. Sejda je bila njegova životna partnerica, velika ljubav i potpora čak 48 godina. Iduću priču naša je Julija Bačić posvetila upravo njima, a sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim koliko je emotivno za života Halid govorio o svojoj najvećoj ljubavi.

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