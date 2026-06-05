Globalna je senzacija u Zagrebu: Zbog koga su to stotine obožavatelja strpljivo čekale u redu?

Bila je dovoljna samo jedna knjiga da Anu Huang lansira među najveće književne zvijezde današnjice. Iza nje su deseci knjiga, koji na BookTooku imaju milijarde pregleda. Tijekom boravka u Zagrebu, dočekale su je stotine obožavatelja. Kako je krenula s pisanjem te kakav je bio osjećaj kad se našla na prestižnoj listi bestsellera New York Timesa, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Bila je anonimna djevojka koja je svoje priče objavljivala online, a danas je jedna od najčitanijih autorica današnjice. Ana Huang globalna je senzacija. Njezine knjige prodaju se u milijunima primjeraka. Na druženju u Zagrebu dvije su pune kino dvorane fanova čekale njezin dolazak.

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Društvene mreže pretvorile su je u zvijezdu nove generacije čitatelja. A svoju je priču, onu spisateljsku, ova kći kineskih useljenika započela kako bi vježbala engleski.



''Kad sam bila mlada, uvijek sam uživala u tome. To je bio moj kreativni izlaz. I sjećam se kad sam imala osam godina, rekla sam mami da bih stvarno željela biti autorica...'', priča nam.



Pisanje je godinama ostalo samo hobi. Sve se promijenilo kada je sa 16 godina objavila svoju prvu priču.



''Tad sam završila svoju prvu priču... Objavila sam ju online i nisam o tome razmišljala''.



Upravo tamo počela je graditi zajednicu čitatelja koja će kasnije postati milijunska baza fanova. Danas Ana Huang velik dio uspjeha duguje upravo društvenim mrežama i BookToku — TikTok zajednici koja je potpuno promijenila izdavačku industriju.



''Jako sam aktivna na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu i TikToku''.



Njezine knjige na Booktooku imaju dvije milijarde pregleda. A njezini fanovi ne prate samo knjige — nego i likove koje stvara. Mračan serijal, Kralj grijeha i druge samo su neki od naslova u čije se likove publika jednostavno zaljubila.



''Može biti zeznuto. Baš kao ljudi u stvarnom životu''.

Pravi proboj dogodio se 2021. godine romanom Mračna ljubav ili Twisted love. Knjiga je eksplodirala na BookToku i pretvorila Anu Huang u jedno od najvećih imena modernih ljubavnih romana.''Nestvarno je, zadnje godine su bile lude''.No najveći uspjeh donio je i najveći pritisak. Nakon hita koji je osvojio milijune čitatelja, svaka nova knjiga dolazila je s ogromnim očekivanjima.''Ljudi me uvijek pitaju koja je najteža knjiga koju sam morala napisati''.A onda je stigao trenutak koji svaki autor sanja — ulazak na prestižnu listu New York Times bestselera. I tu je s knjigom Mračna ljubav provela više od 60 tjedana.''Twisted Love je trebala biti objavljena 30 tjedana prije toga na listi New York Timesa''.I dok danas puni dvorane diljem svijeta, jedna osoba posebno uživa u njezinom uspjehu.''Moja mama je jako sretna sada. Sad joj je sjajno''.Ova autorica obožava putovati. Tijekom boravka istražila je i Zagreb.''Išla sam u razgledavanje, puno je muzeja u gradu''.A možda Hrvatska uskoro završi i na stranicama njezinih romana.''Volim staviti razne gradove u svoje priče, pa se možda i Hrvatska pojavi''.

A dok njezine knjige osvajaju čitatelje diljem svijeta, Ana Huang kaže kako joj je najvažnije da se ljudi u njezinim pričama — pronađu. Ako je suditi po milijunima fanova, u tome itekako uspijeva.

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