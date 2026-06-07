Modrićev sin proslavio 16. rođendan! Pogledajte fotografije skromne zabave

Luka Modrić obilježio je 16. rođendan sina Ivana emotivnom objavom, poručivši koliko je ponosan na njega.

Luka Modrić na društvenim je mrežama podijelio obiteljske fotografije povodom 16. rođendana svog sina Ivana, koji je važan dan proslavio u krugu najbližih.

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"Svakim danom sve ponosniji u kakvog dečka izrastaš! Sretan rođendan, sine moj! Volim te!", napisao je kapetan hrvatske reprezentacije uz objavu.

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Luka i njegova supruga Vanja roditelji su troje djece - sina Ivana te kćeri Eme i Sofije. U braku su od 2010. godine, a obiteljske trenutke rijetko dijele s javnošću.

Luka Modrić - 3 Foto: Luka Modrić/Instagram

Rođendanska proslava održana je uoči novih reprezentativnih obveza, budući da Modrića i Vatrene uskoro očekuju važni izazovi na nogometnoj sceni.

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Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

Luka i Vanja Modrić Foto: Instagram

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