Modrićev sin proslavio 16. rođendan! Pogledajte fotografije skromne zabave

Luka Modrić obilježio je 16. rođendan sina Ivana emotivnom objavom, poručivši koliko je ponosan na njega.
Luka Modrić na društvenim je mrežama podijelio obiteljske fotografije povodom 16. rođendana svog sina Ivana, koji je važan dan proslavio u krugu najbližih.3 vijesti o kojima se priča pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete! "putovanje života" Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju
Galerija 25 25 25 25 25
"Svakim danom sve ponosniji u kakvog dečka izrastaš! Sretan rođendan, sine moj! Volim te!", napisao je kapetan hrvatske reprezentacije uz objavu.
Pogledaji ovo Celebrity Vjenčanje naše influencerice i nogometaša trajalo je tri dana, a za ceremoniju su izabrali ovaj otok!
Luka i njegova supruga Vanja roditelji su troje djece - sina Ivana te kćeri Eme i Sofije. U braku su od 2010. godine, a obiteljske trenutke rijetko dijele s javnošću.
Luka Modrić - 3 Foto: Luka Modrić/Instagram
Rođendanska proslava održana je uoči novih reprezentativnih obveza, budući da Modrića i Vatrene uskoro očekuju važni izazovi na nogometnoj sceni.
Pogledaji ovo Celebrity Saša Kovačević oženio dugogodišnju partnericu! Isplivale snimke tajnog vjenčanja
Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL
Luka i Vanja Modrić Foto: Instagram
OVDJE zavirite u skupocjenu kuhinju Luke Modrića u kojoj bi svatko poželio kuhati!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Javno priznanje Ecije Ojdanić: "Skoro da me sram ovo napisati, ali..."
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Novi potez kraljevskih članova pokazao koliko je princ Harry izoliran od svoje obitelji
Pogledaji ovo Celebrity Novi potez kraljevskih članova pokazao koliko je princ Harry izoliran od svoje obitelji