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Modrićev sin proslavio 16. rođendan! Pogledajte fotografije skromne zabave

Piše I. G., Danas @ 14:34 Celebrity komentari
Luka Modrić - 2 Luka Modrić - 2 Foto: Luka Modrić/Instagram

Luka Modrić obilježio je 16. rođendan sina Ivana emotivnom objavom, poručivši koliko je ponosan na njega.

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