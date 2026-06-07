Javno priznanje Ecije Ojdanić: "Skoro da me sram ovo napisati, ali..."

Ecija Ojdanić pohvalila se da se prvi put popela na Prominu, a uz fotografije je poručila da je njezin kraj najljepši na svijetu.

Ecija Ojdanić pratiteljima je na društvenim mrežama otkrila da je po prvi put osvojila vrh Promine, a dojmove s izleta podijelila je uz nekoliko fotografija.

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"Skoro da me sram ovo napisati, ali ovo je moje prvo penjanje na Prominu. S mojim #najjakijima, osvojili smo planinu dok si rekao keks! I, još nešto, moj kraj je najljepši na svijetu, i potpuno sam objektivna", napisala je.

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Objava je izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja, koji su joj čestitali na novom planinarskom pothvatu.

Glumica često dijeli trenutke iz privatnog života, a nedavno je pažnju privukla emotivnom čestitkom upućenom kćeri Cviti povodom njezina 21. rođendana.

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Ecija Ojdanić i kći - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

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Cvita studira u Amsterdamu, a Ecija ju je dobila u braku s bivšim suprugom Antom Viljcem. Od 2009. godine u braku je s redateljem Robertom Orhelom, s kojim ima sina Jakova.

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram

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