Ecija Ojdanić obilježila poseban dan sa svojom kćeri: "Čeka te velika fešta!"

Ecija Ojdanić, zvijezda serije "Kumovi", raznježila je pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj kćeri Cviti koja je proslavila 21. rođendan.

Glumica je na Instagramu podijelila zajedničku fotografiju na kojoj njih dvije nasmijane poziraju na ljuljački, a uz objavu je napisala dirljivu čestitku.

"Moja prvorođena danas slavi veliki 21. rođendan! Stvarno je privilegija što si baš mene izabrala za mamu i što mogu biti (sad sve više postrani), uz tebe dok se iz djevojčurka pretvaraš u predivnu mladu ženu... Raširi krila, leti visoko, hrabro, autentično. Tvoja mama će uvijek biti tu za tebe, makar da ti haljinu posudim kad doletiš na dva dana s ruksakom. Volim te do neba i probit' nebo!", poručila je Ecija.

Na kraju je otkrila i da veliku proslavu tek planiraju.

"P.S: čeka te velika fešta kad se vratiš iz AD", dodala je glumica.

Objava je brzo prikupila brojne lajkove i čestitke, a pratitelji su posebno komentirali koliko njih dvije nalikuju jedna drugoj.

Podsjetimo, uz prekrasnu kćer Cvitu, ima i 14-godišnjeg sina Jakova kojeg je dobila u braku s redateljem Robertom Orhelom.

