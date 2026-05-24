Tanja Savić trosatnim spektaklom rasplesala Arenu Zagreb, došli su i posebni gosti!

Tanja Savić rasprodala je Arenu Zagreb i publici priredila trosatni spektakl pun emocija, hitova i impresivne produkcije, a posebne ovacije izazvali su njezini gosti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba.

Regionalna glazbena zvijezda Tanja Savić održala je u subotu dugoočekivani rasprodani koncert u Areni Zagreb i publici priredila večer ispunjenu emocijama, hitovima i impresivnom produkcijom koju će mnogi dugo pamtiti.

"Dobra večer, dragi moj Zagrebe. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Pripremili smo za vas jednu predivnu večer. Premašili ste sva moja očekivanja. Tolike godine smo zajedno. Zajedno smo rasli, pjevali, a sad ćemo vratiti stare uspomene i stvoriti neke nove. Možda će i neke suze pasti. Želim da budete večeras najsretniji kao i ja", rekla je Tanja na samom početku.

Redali su se hitovi "Zlatnik", "Tako mlada", "Švaler", "Poludela", "Za moje dobro", "Incident" i brojni drugi, a publika je od prve do posljednje pjesme uglas pjevala svaki stih. Atraktivni LED ekrani, vatra, dimni efekti, konfeti i moćni vizuali pratili su svaki segment večeri, dok je sjajan orkestar dodatno podigao atmosferu i pjesmama dao posebnu emociju i snagu.

Jedan od vrhunaca večeri bio je dolazak Dragane Mirković, koju je Tanja najavila posebno emotivnim riječima.

"Na pozornicu će sada doći jedna dama, kraljica koju ja najviše volim. Otkad sam bila mala pa sve do danas ona je moj uzor pjevanja, ponašanja, stila i svega što ova žena nosi sa sobom. Jedna i jedina, naša i vaša Dragana Mirković", poručila je Tanja prije nego što je publika gromoglasnim pljeskom dočekala regionalnu glazbenu zvijezdu.

"Dobra večer, Zagrebe. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju kod moje drage Tanje. Još sam joj prije godinu dana obećala da ću joj biti gost i evo, večeras sam to ispunila. Ona zaslužuje sve najljepše", poručila je Dragana.

Veliko oduševljenje publike izazvao je i izlazak Dragana Kojića Kebe, koji je dodatno podigao atmosferu u dvorani.

"Tanja me pozvala i rado sam pristao, kao i uvijek kad ona mene pozove ili ja nju. Uživao sam. Predivan je osjećaj, publika je grmjela. Sve su pjevali. Večeras sam pjevao za moju Tanju i za Zagreb iz srca", rekao je Keba.

Na samom kraju trosatnog spektakla Tanja nije skrivala emocije, a publici se obratila riječima koje su dirnule mnoge u prepunoj Areni.

"Ne mogu vjerovati, ostvario se moj najveći san. Dragi moji, hvala vam što ste uz mene. Došli smo do kraja ovog divnog koncerta. Ja bih vam pjevala do zore, ali imamo još nekoliko minuta. Puno vas volim, grlim i ljubim. Hvala vam. Bilo mi je predivno, uživala sam. Nadam se da ste i vi i da će vam ova noć ostati u lijepom sjećanju. Turneja ‘Dok ljubav putuje’ ide dalje. Do sljedećeg susreta, najviše vas voli vaša Tanja Savić", poručila je pjevačica na kraju večeri koju je donijela uz podršku Extra FM-a.

