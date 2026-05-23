Pamtite li prvog pobjednika Supertalenta? Od tada je prošlo 17 godina, evo gdje je danas

Tihomir Bendelja obilježio je prvu sezonu “Supertalenta” i ostao jedan od natjecatelja koje publika i danas pamti. Dječak s mažoretskim štapom tada je preko noći postao poznato lice, a i godinama kasnije ostao je povezan sa svijetom koji ga je proslavio.

Njegova energija, plesno umijeće i twirling bili su dobitna kombinacija da upravo on bude najbolji. Šest godina nakon pobjede, Tihomir je postao trener twirlinga. Uz to redovito je osvajao odličja na brojnim natjecanjima.

"Pobjeda mi je najviše pomogla kroz nastupe za koje sam bio angažiran nakon Supertalenta te kroz veću medijsku izloženost twirlinga, ali karijeru sam gradio i još uvijek gradim putem europskih i svjetskih natjecanja gdje sam u izravnom kontaktu s ljudima koji dijele istu strast prema ovom sportu", ispričao je 2017. za Showbuzz.

Tada je otkrio da bi mu život bio jednak kao i prije da kojim slučajem nije pobijedio.

"Jedna stvar koja bi definitivno bila drugačija jest ta da me ljudi ne bi prepoznali kada šetam ulicom, kada sam u trgovini ili kad imam neki nastup. Mogu reći da je Supertalent definitivno pomogao u širenju svijesti u Hrvatskoj o tome da postoji još jedan vrlo zanimljiv, neklasičan sport kojeg iznimno volim, a za kojeg mnogi nisu čuli."

Uz brojne obaveze koje mu je donosio twirling, Tihomir je uspješno uskladio i akademski život. Godine 2019. završio je studij poslovne ekonomije te pritom dobio i nagradu za najboljeg studenta svoje generacije.

Na Facebooku ga prati gotovo 5000 ljudi, a ondje je ranijih godina često objavljivao fotografije s nastupa diljem Hrvatske i svijeta.

Kada je riječ o Instagramu, Tihomir svoj profil drži zaključanim i privatni život ne izlaže previše javnosti. Ipak, u opisu profila nalazi se i poveznica na ''PD choreography'', profil posvećen twirlingu i koreografijama, što pokazuje da je i danas ostao povezan sa svijetom koji ga je proslavio još kao dječaka.

