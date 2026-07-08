Ljeto iz snova! Thompsonova nećakinja u bikiniju pozirala uz prizore kao s razglednice

Thompsonova nećakinja Lejdi Perković podijelila je nove fotografije s putovanja s prijateljicama na Capri.

I dok je Marko Perković Thompson u subotu na zaprešićkom stadionu održao veliki koncert pred oko 30 tisuća ljudi, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec ovih dana uživa u Italiji, a svojim je pratiteljima pokazala kako izgleda njezin ljetni odmor na jednom od najljepših mediteranskih otoka – Capriju.

Na Instagramu je objavila niz fotografija i video koji otkrivaju da je na putovanje otišla u društvu prijateljica, s kojima istražuje ulice Napulja i Caprija, uživa u lokalnim specijalitetima te upija sunce uz prepoznatljive prizore slavnih stijena Faraglioni.

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Za dan proveden na plaži Lejdi je odabrala upečatljiv crveni bikini koji je iskombinirala s bijelim prozirnim pareom, a pozirala je na stijenama s pogledom na tirkizno more i brojne luksuzne jahte usidrene uz obalu. Na fotografijama je pokazala i prirodan izgled bez mnogo šminke te opuštenu atmosferu u kojoj uživa daleko od svakodnevice.

Lejdi Perković Jarnec - 5 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec - 2 Foto: Instagram

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Osim razgledavanja Caprija, društvo je vrijeme provelo i u Napulju, gdje su šetale slikovitim ulicama, ispijale osvježavajuće koktele i kušale talijanske specijalitete. Lejdi je podijelila i fotografiju tanjura tjestenine s vongolama, kao i nekoliko zajedničkih fotografija s prijateljicama, koje su zabilježile bezbrižne trenutke njihova putovanja.

Lejdi Perković Jarnec - 3 Foto: Instagram

Jedan od videa otkriva i da ih je na trenutak iznenadilo nevrijeme pa su pogled na more promatrale ogrnute ružičastim kabanicama, no kratkotrajna kiša nije im pokvarila raspoloženje.

Lejdi Perković Jarnec - 1 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec - 5 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec - 3 Foto: Instagram

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, ona je umjesto koncertne atmosfere odabrala nekoliko dana opuštanja u društvu prijateljica na jednoj od najpoznatijih talijanskih destinacija.

Thompsonov brat Dražen, osim Lejdi, ima i sina koji se zove - Marko. Više potražite OVDJE.

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