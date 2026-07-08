"Živimo san": Naša glumica s američkom adresom pokazala što radi tijekom odmora na Jadranu

Holivudska glumica hrvatskih korijena Ivana Miličević odmor provodi u Hrvatskoj, pohvalivši se druženjem s rođakinjom.
Holivudska glumica hrvatskih korijena Ivana Miličević ponovno ljetuje u Hrvatskoj, a svojim je pratiteljima pokazala kako izgledaju njezini opušteni dani na Jadranu. Umjesto glamura, zvijezda serija "Banshee" i "The 100" uživa u jednostavnim obiteljskim trenucima – zajedno s rođakinjom priprema tradicionalni ručak.3 vijesti o kojima se priča tužne fotografije Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak ljetni intervju Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...'' botoks joj nije bio opcija U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći
Na videu koji je podijelila na društvenim mrežama Ivana sjedi za stolom i reže mrkvu koja će završiti u varivu od mahuna, dok oko nje vlada opuštena ljetna atmosfera.
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"Dobro, ovo je baš prava objava iz Hrvatske. S rođakinjom pripremam mahune. Svaki dan provodimo ovako – pripremajući najukusniju i najjednostavniju hranu za plažu. Sendviče, puno voća... Živimo san. Plaža, ljeto, mir i ljubav, dok se družimo s našim mališanima. Ako još niste bili u Hrvatskoj, stavite je na svoj popis. Reći ću vam kamo otići i kada", napisala je glumica koja boravi u jednom kampu.
Ivana Miličević - 5 Foto: Instagram Screenshot
Ivana Miličević - 2 Foto: Instagram Screenshot
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Ivana, koja je rođena u Sarajevu, a kao dijete se s obitelji preselila u Sjedinjene Američke Države, nikada nije skrivala koliko je vezana uz Hrvatsku.
Ivana Miličević - 3 Foto: Instagram Screenshot
Ivana Miličević - 1 Foto: Instagram Screenshot
Gotovo svakog ljeta vraća se na Jadran, gdje vrijeme provodi s obitelji i prijateljima, daleko od holivudskog užurbanog načina života.
Ivana Miličević - 10 Foto: Profimedia
Ivana Miličević - 7 Foto: Profimedia
Ivana Miličević - 2 Foto: Afp
Ovoga puta pokazala je da su joj najveći luksuz upravo jednostavni trenuci – domaća kuhinja, zajedničko kuhanje s rodbinom, svježe voće, odlazak na plažu i bezbrižno druženje s najmilijima. Istovremeno je još jednom iskoristila priliku da svojim pratiteljima iz cijelog svijeta preporuči Hrvatsku kao jednu od najljepših ljetnih destinacija.
Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.
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