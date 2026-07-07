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Alka Vuica pojavila se u društvu trudne snahe, sve je bliže dolazak prinove

Piše E. G., Danas @ 21:52 Celebrity komentari
Alka Vuica - 3 Alka Vuica - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Alka Vuica pojavila se sa snahom Dorom Šitum na javnom predstavljanju plana gradnje na zagrebačkom Borovju.

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