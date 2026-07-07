Alka Vuica pojavila se u društvu trudne snahe, sve je bliže dolazak prinove

Alka Vuica pojavila se sa snahom Dorom Šitum na javnom predstavljanju plana gradnje na zagrebačkom Borovju.

U Osnovnoj školi Borovje održano je javno izlaganje novog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Borovje - jug, koji predviđa izgradnju 11 novih zgrada na "posljednjoj zelenoj površini u četvrti".

U pitanju je područje omeđeno Ulicom I. gardijske brigade Tigrovi, Ulicom Bože i Nikole Bionde, Velikogoričkom ulicom i Letovanićkom, a prema prijedlogu koji je trenutačno u postupku javnog savjetovanja, trebalo bi postati dom 11 novih stambenih zgrada s oko 600 stanova. Protiv projekta izjasnili su se stanovnici Borovja, čiji je argument taj da je to jedan od rijetkih šumovitih krajeva koji su ostali u Zagrebu.

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Alka Vuica - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Alka Vuica - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na prezentaciji je bila i Alka Vuica, koja je došla u društvu snahe Dore Šitum, koja je u posljednjim danima trudnoće.

Naša kantautorica stigla je u crnoj košulji sa šarenim uzorkom koju je iskombinirala s crnim kožnim hlačama, dok je vizažistica i umjetnica odjenula jednostavnu, usku crnu haljinu koja joj je istaknula trudnički trbuh.

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Ovo nije prvi puta da su Vuica i Šitum zajedno na nekom događaju. Alka ne krije koliko podržava svoju snahu, koja se nedavno udala za Alkinog sina Ariana, a za IN magazin je otkrila kako jedva čeka dolazak unuka.

Alka Vuica, Dora Šitum Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Alka Vuica i snaha Dora - 3 Foto: Instagram

"Pa mogu, kako ne! Brzo mi je prošlo i to majčinstvo tako da nisam zaboravila kad sam nunala Arijana. Zapravo jedva čekam, jedva čekam. Ja to već dugo priželjkujem, da budem baka i da imam unuče i baš jako, jako se radujem. A pogotovo što je moja Dorica mama mog unučeta, jer se fakat slažemo i volimo", otkrila je Alka može li se zamisliti u ulozi bake.

In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 4 Foto: In Magazin

Sve najbolje o svojoj svekrvi ispričala je i Dora: "Uvijek je idilično, zato što smo Alka i ja bile prijateljice, i zapravo ja sam bila njena vizažistica prije nego što sam postala snajka. Tako da smo mi od prvog dana ludovale, izlazile van, družile se i evo na kraju završile pod istim krovom. Odnosno ja pod njihovim."

Kako su nedavno bile na jednom događaju, pogledajte OVDJE.

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