Tko je supruga omraženog Infantina? Privatni život od javnosti krije već dva desetljeća

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ovih je dana jedna od najspominjanijih osoba u svijetu sporta, no dok se javnost bavi kontroverzama koje ga prate, njegov privatni život krije ljubavnu priču koja traje 25 godina.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ovih se dana ponovno našao u središtu pozornosti, ali ne zbog nogometa. Svjetsko prvenstvo potresa veliki skandal nakon što je FIFA poništila suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, a brojni navijači i nogometni stručnjaci doveli su u pitanje transparentnost i neovisnost odluke. Infantino je odbacio optužbe o političkom pritisku i poručio da nije sudjelovao u donošenju odluke. Naglasio je da su za sve odgovorni neovisni disciplinski i žalbeni organi FIFA-e.

I dok se njegovo ime ponovno povezuje s kontroverzama, privatni život jednog od najmoćnijih ljudi svjetskog nogometa potpuno je drugačija priča.

Gianni Infantino Foto: Cody Grubbs / Sipa USA / Profimedia

Već više od dva desetljeća najveća podrška mu je supruga Leena Al Ashqar, žena koju rijetko viđamo u javnosti, ali koja je, prema riječima bliskih izvora, obilježila njegov život.

Leena Al Ashqar podrijetlom je iz Libanona, a s Infantinom se upoznala početkom 2000-ih, u razdoblju kada je on radio u UEFA-i, dok je ona bila povezana s Libanonskim nogometnim savezom. Njihov susret vrlo je brzo prerastao u ljubav, a par se vjenčao 2001. godine.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 3 Foto: Profimedia

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Od samog početka njihova je veza bila daleko od očiju javnosti. Za razliku od brojnih partnerica poznatih sportskih dužnosnika, Leena nikada nije gradila medijsku karijeru niti se željela isticati na javnim događanjima. Upravo je ta diskrecija obilježila njihov brak, koji traje 25 godina.

Zajedno imaju četiri kćeri, koje također odrastaju daleko od reflektora. Infantino je u nekoliko navrata istaknuo kako mu je obitelj najveći oslonac te da se, unatoč brojnim poslovnim obvezama i čestim putovanjima, trudi što više vremena provoditi s njima.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 4 Foto: Profimedia

Leena je, prema pisanju stranih medija, imala velik utjecaj i na njegov odnos prema Libanonu. Početkom 2026. godine Infantino je dobio i libanonsko državljanstvo, što je dodatno naglasilo njegovu povezanost sa zemljom iz koje potječe njegova supruga.

Iako je danas jedan od najutjecajnijih ljudi svjetskog sporta, Infantino privatnost svoje obitelji čuva gotovo jednako pažljivo kao i najvažnije FIFA-ine tajne. Leena i njihove četiri kćeri tek se povremeno pojavljuju uz njega na velikim događajima, a intervjue i medijske istupe gotovo u potpunosti izbjegavaju.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 2 Foto: Profimedia

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Upravo zbog toga njihova ljubavna priča odudara od života kakav se često veže uz najpoznatije sportske dužnosnike. Dok se Gianni Infantino svakodnevno suočava s pritiscima, kritikama i kontroverzama koje prate vođenje svjetskog nogometa, iza kulisa već više od dva desetljeća ima mirnu obiteljsku luku u supruzi Leeni – ženi za koju mnogi vjeruju da mu je promijenila život iz temelja.

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