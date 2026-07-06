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Novi trend među nogometašima na prvu ne biste povezali s ovim sportom

Piše J. C., Danas @ 22:03 Zanimljivosti komentari
Erling Haaland Erling Haaland Foto: Instagram

Nogometaši već odavno diktiraju modne trendove izvan travnjaka, a najnovija opsesija pokazuje da su detalji postali jednako važni kao i odjevne kombinacije.

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