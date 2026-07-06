Novi trend među nogometašima na prvu ne biste povezali s ovim sportom

Nogometaši već odavno diktiraju modne trendove izvan travnjaka, a najnovija opsesija pokazuje da su detalji postali jednako važni kao i odjevne kombinacije.

Ako je donedavno statusni simbol među nogometašima bio luksuzni sat ili najnoviji model sportskog automobila, čini se da je modna scena dobila novog pobjednika.

Ovih dana društvene mreže i dolasci nogometaša na utakmice sve češće otkrivaju isti detalj – markirane putne torbe prestižnih modnih kuća.

Trend koji je zavladao svlačionicama nema veze s igrom na terenu, već s modnim izričajem. Putne torbe s potpisom Chanela, Louisa Vuittona, Diora ili Goyarda postale su nezaobilazan dodatak pri dolascima na treninge, reprezentativna okupljanja i putovanja.

Među prvima koji su pokazali da luksuzna putna torba može biti jednako važan modni dodatak kao i odijelo našao se Jules Koundé, branič Barcelone i francuske reprezentacije, poznat po odvažnim modnim kombinacijama. Njegovi outfiti redovito privlače pažnju fotografa, a Chanelova putna torba postala je jedan od njegovih zaštitnih znakova.

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Trend su brzo prihvatili i drugi nogometaši. Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Marcus Thuram, Erling Haaland, Lamine Yamal, Leo Messi i Achraf Hakimi također su viđeni s luksuznim putnim torbama, a mnogi od njih biraju upravo Chanel ili druge ekskluzivne modne kuće. Na društvenim mrežama sve se češće dijele fotografije njihovih dolazaka na okupljanja reprezentacija, gdje torbe postaju gotovo jednako važna tema kao i sama utakmica.

Modni stručnjaci smatraju da nije riječ o slučajnosti. Nogometaši su danas globalne zvijezde koje sve češće surađuju s luksuznim brendovima, sjede u prvim redovima modnih revija i pojavljuju se u kampanjama najvećih modnih kuća. Granica između sporta i visoke mode gotovo je nestala, a ono što se nekad moglo vidjeti isključivo na modnim pistama danas se bez problema može vidjeti u tunelima stadiona prije utakmica.

Što mislite o ovom trendu? Top, nisu torbe samo za žene

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Neka nosi tko što hoće (ili mora) Top, nisu torbe samo za žene

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Luksuzne putne torbe pritom imaju i praktičnu funkciju – dovoljno su velike za putovanja, ali i dovoljno upečatljive da postanu modna izjava. Upravo zato mnogi smatraju da su zamijenile nekoć nezaobilazne luksuzne satove kao novi simbol prestiža među nogometašima.

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