Tuga i suze na licima naših glumaca: Održana je komemoracija za hrvatskog redatelja Zrinka Ogrestu

Brojna poznata lica hrvatske glumačke i filmske scene okupila su se u Zagrebu na komemoraciji za legendarnog redatelja Zrinka Ogrestu kako bi mu odala posljednju počast.

U Zagrebu je održana komemoracija u čast jednog od najznačajnijih hrvatskih filmskih redatelja, Zrinka Ogreste, koji je svojim opusom ostavio neizbrisiv trag u domaćoj i europskoj kinematografiji.

U svečanoj i emotivnoj atmosferi od njega su se oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege i brojna poznata imena iz svijeta filma, kazališta i kulture.

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 7 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Zrinko Ogresta - 2 Foto: CROPIX CROPIX

Tijekom komemoracije prisutni su se prisjetili njegova bogatog umjetničkog stvaralaštva, predanosti filmu i generacija glumaca kojima je obilježio karijere.

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 6 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 5 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Posebno dirljiv bio je govor glumice Ksenije Marinković, koja je emotivnim riječima govorila o dugogodišnjoj suradnji i prijateljstvu sa Zrinkom Ogrestom, prisjećajući se njegove ljudskosti, umjetničke dosljednosti i neizmjerne ljubavi prema filmu.

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 8 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

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Među okupljenima bili su brojni poznati glumci, redatelji i kulturni djelatnici koji su posljednji put došli odati počast velikom filmskom autoru. Na komemoraciju su stigli članovi njegove obitelji, kao i brojni kolege i prijatelji koji su s njim surađivali tijekom desetljeća bogate karijere.

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 3 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Komemoracija za Zrinka Ogrestu - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Emotivni susreti, zagrljaji i suze obilježili su oproštaj od redatelja čiji su filmovi, među kojima su ''Krhotine'', ''Isprani'', ''Tu'', ''Tuđa'' i višestruko nagrađivani ''S one strane'', ostavili dubok trag u hrvatskoj kinematografiji.

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Zrinko Ogresta - 4 Foto: Livio Andrijic / CROPIX/Cropix

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