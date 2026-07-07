Glazbena zvijezda s preko 30 milijuna prodanih albuma posjetila Hrvatsku, nije skrivala oduševljenje našom obalom

Američka glazbenica Jewel oduševila se Hrvatskom tijekom posjeta Hvaru i Visu, gdje je istraživala povijesne znamenitosti, crkve i vojne bunkere te poručila da jedva čeka ponovno se vratiti.

Američka kantautorica Jewel, glazbena zvijezda koja se proslavila hitovima "You Were Meant for Me", "Foolish Games" i "Who Will Save Your Soul", boravila je u Hrvatskoj i nije krila oduševljenje.

Pjevačica, čiji je debitantski album "Pieces of You" jedan od najuspješnijih debitantskih albuma, na društvenim mrežama se pohvalila fotografijama, a lijepih riječi za Hrvatsku nije nedostajalo.

"Tužni smo što napuštamo Hrvatsku – kakva prekrasna i gostoljubiva zemlja. Uživali smo u svakom trenutku, od drevnih gradova i tvrđava do nuklearnih bunkera iz razdoblja Hladnog rata. I, naravno, u nekim preslatkim modnim kombinacijama. Jedva čekamo ponovno se vratiti", poručila je Jewel, koja je tijekom karijere prodala više od 30 milijuna primjeraka albuma.

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Jewel - 3 Foto: Instagram

Jewel - 3 Foto: Profimedia

Prema fotografijama, čini se da je pjevačica obišla Hvar i Vis. Na jednoj fotografiji pozirala je ispred crkve koja izgledom odgovara crkvi sv. Stjepana u Starom Gradu na Hvaru, dok trajekt "Petar Hektorović" dodatno sugerira boravak na Hvaru.

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Dio njezina putovanja očito je bio vezan i uz otok Vis. Fotografija prometnog znaka otkriva da je bila u Podhumlju, mjestu na staroj cesti između Komiže i Visa, gdje se nalazi crkva sv. Nikole.

Jewel - 2 Foto: Instagram

Jewel - 2 Foto: Profimedia

Jewel je posjetila i jednu od najpoznatijih viških lokacija – područje Huma, gdje se nalazi crkvica sv. Duha, jedna od najmanjih i najjednostavnijih crkava na Visu, smještena na najvišem vrhu otoka.

Posebnu pažnju privukle su i fotografije napuštenih vojnih objekata i bunkera, što se uklapa u njezin opis "nuklearnih bunkera iz Hladnog rata". Vis je desetljećima imao važnu vojnu ulogu, a danas su njegovi tuneli, bunkeri i vojni objekti popularan dio turističkih obilazaka.

Jewel - 1 Foto: Instagram

Jewel - 1 Foto: Profimedia

Sudeći po objavama, Jewel je Hrvatsku doživjela kao spoj povijesti, prirode, avanture i mode – i već najavila da se želi vratiti.

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