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poslije tri godine braka

Kraj ljubavne bajke: Kći slavne glumice i autor svjetskih hitova krenuli svatko svojim putem

Piše E. G., Danas @ 19:45 Celebrity komentari
Margaret Qualley i Jack Antonoff - 4 Margaret Qualley i Jack Antonoff - 4 Foto: Profimedia

Margaret Qualley i Jack Antonoff prekinuli su nakon gotovo pet zajedničkih godina, od čega su posljednje tri proveli u braku.

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