Kraj ljubavne bajke: Kći slavne glumice i autor svjetskih hitova krenuli svatko svojim putem

Margaret Qualley i Jack Antonoff prekinuli su nakon gotovo pet zajedničkih godina, od čega su posljednje tri proveli u braku.

Glumica Margaret Qualley i glazbenik te producent Jack Antonoff prekinuli su samo nekoliko mjeseci prije treće godišnjice braka, piše PEOPLE. Vijest je iznenadila obožavatelje jer su slovili za jedan od najskladnijih parova u svijetu slavnih.

Prema izvorima bliskim paru, njihov je odnos već neko vrijeme bio "poljuljan", a trenutačno pokušavaju odlučiti što dalje. Razlaz dolazi u razdoblju kada su oboje potpuno posvećeni poslovnim obvezama – Antonoff je na turneji sa svojim bendom Bleachers, dok se Qualley priprema za snimanje novog horor filma "Possession".

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Margaret Qualley i Jack Antonoff - 6 Foto: Profimedia

Dodatne sumnje izazvalo je i to što je Antonoff prije nekoliko dana sam stigao na vjenčanje dugogodišnje prijateljice Taylor Swift i Travisa Kelcea, a umjesto supruge društvo mu je pravila sestra, modna dizajnerica Rachel Antonoff.

Margaret i Jack prvi su put povezani u ljeto 2021., kada su fotografirani tijekom romantičnog spoja u Brooklynu. Već sljedeće godine svoju su vezu potvrdili zajedničkim pojavljivanjima u javnosti, a ubrzo su objavili i zaruke.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 1 Foto: Profimedia

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 2 Foto: Profimedia

Vjenčali su se u kolovozu 2023. u New Jerseyju, pred brojnim slavnim uzvanicima među kojima su bili Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Channing Tatum i Cara Delevingne.

Njihova ljubavna priča dugo je djelovala poput bajke. Antonoff je više puta javno govorio kako je znao da će Margaret biti njegova supruga već pri prvom susretu.

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"Ugledao sam je i bilo je kao u Hallmark filmu. Kad sam je upoznao, počeo sam zamišljati stvari o kojima prije nisam ni razmišljao, poput braka", rekao je u emisiji The Howard Stern Show, dodavši i da ju je zaprosio tijekom njihova boravka u Parizu, nakon što je prethodno nazvao njezinu sestru kako bi zatražio njezin blagoslov.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 5 Foto: Profimedia

Ni Margaret, čija je majka slavna glumica Andie MacDowell, nije skrivala koliko je bila sretna u njihovoj vezi.

U intervjuu za Harper's Bazaar, snimljenom prije njihova vjenčanja, Antonoffa je nazvala "svojom osobom".

"Tako sam sretna što sam pronašla svoju osobu. To je stvarno. Nevjerojatno je. To je najbolji osjećaj na svijetu", rekla je tada glumica, priznavši i da je upravo zahvaljujući Jacku prvi put poželjela stvoriti pravi dom.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 8 Foto: Profimedia

"Prije nego što sam upoznala Jacka nikada nisam stvarala dom. Živjela sam po malim stanovima i stalno se selila. Danas mi je prekrasno graditi zajednički život i imati nešto o čemu mogu brinuti", ispričala je.

Njihova ljubavna priča bila je toliko inspirativna da je Lana Del Rey 2023. objavila pjesmu "Margaret", nazvanu upravo po glumici. Godinu dana kasnije pjevačica je priznala kako ju je odnos Margaret i Jacka potaknuo da ne odustane od ljubavi.

Predstavnici Margaret Qualley i para zasad nisu komentirali napise o prekidu.

Iako izvori tvrde da njihov odnos prolazi kroz teško razdoblje i da još uvijek pokušavaju pronaći rješenje, vijest o razdvajanju označila je kraj ljubavne priče koja je godinama slovila za jednu od najromantičnijih na holivudskoj sceni.

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