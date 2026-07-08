Jubilarna godina Zaklade Marin Čilić obilježit će se i humanitarnim sportskim spektaklom

Iza najvećih sportskih uspjeha često stoji mnogo više od medalja i trofeja. To su godine odricanja, potpora i ljudi koji vjeruju. Upravo je zato nastala Zaklada Marin Čilić – kako bi i neka nova djeca dobila svoju priliku. Jubilarna deseta godina, ovog vikenda donosi i novo izdanje humanitarnog spektakla Game, Set, Hrvatska. Tko se pokazao kao najbolji sportaš među tenisačima i ima li Marin među sinovima sportskog nasljednika, zna naša Dijana Kardum.

Deset godina nakon osnutka, Zaklada Marin Čilić i dalje nastavlja svoju misiju – pružiti djeci i mladima priliku da razviju svoje talente i ostvare svoje snove.

Jubilarna godina obilježit će se i humanitarnim sportskim spektaklom Game, Set, Hrvatska koji ove godine stiže u Karlovac.

''Ljudi će se pozitivno iznenaditi jer ne shvaćaju da je to jedan mali teniski turnir na pola dana ili jedan dan gdje će centralno događanje u 18 sati na Vunjskom polju gdje već sad rekli su da svjetli iz zraka, napravljen je novi teren koji smo isto financirali iz Zaklade US OPEN podloga, tu će onda poznati hrvatski sportaši igrati egzibicijski meč, bit će onako malo i napeto, ali malo i opušteno'', pričaju nam Marin i Kristina te dodaju.

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In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 3 Foto: In Magazin

''Veliki pokazatelj da je ono što radimo jako ispravno je da nas ispunjava. Na samom početku cilj je bio ako pomognemo samo jednom djetetu da im omogućimo lakši put do ispunjenja svog potencijala''.

Cilj Zaklade uvijek je isti – stvaranje boljih uvjeta za djecu i poticanje ljubavi prema sportu. Na terenu će se ponovno okupiti poznata lica iz hrvatskog sporta, a očekuju se i nova sportska iznenađenja.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 8 Foto: In Magazin

''Nogometaši su pokazali da vole, oni su pokazali zavidno znanje, veliku kompetitivnost i naravno taj sportski duh za pobjedom. Tako da ja se nadam da će netki od njih možda pokušati odvojiti vrijeme i naći vremena da nam se priključe eventu. Vjerujem da ove godine će biti rukometaši zasigurno motivirani''.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 7 Foto: In Magazin

I dok danas svojim projektima pomaže drugima, Marin se prisjeća vlastitog sportskog puta – odricanja koja su ga oblikovala i godina kada je kao dječak živio za tenis.

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''Mislim i ja sam isto propuštao dosta tih stvari koje su bile neke aktivnosti školske, ali mislim da ti sport da puno više od toga, da te izgradi da stvoriš prijateljstva da opet možeš stvarati kroz cijeli život i na neki način ideš za svojim snom. Ideš za onim čime se baviš i to je ono što te uvijek vuče prema naprijed''.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 6 Foto: In Magazin

''Sportski duh je isto nešto što je nama prosječnim ljudima recimo to tako lijepo gledati. Ja sam, na primjer, tome svjedočila jer je ovo Marin sad govori pa nije teško, objektivno je teško. Neke stvari koje je meni rekao da je, ne znam, n živio sam kao 16-godišnje dijete na Velesajmu, je to nešto što je nezamislivo sad, na primjer, za moje dijete, ali sportaši to ne gledaju kao neku žrtvu, kao nešto teško, nego su sretni da imaju priliku se baviti s tim''.

Marin i Kristina roditelji su dvojice sinova, stariji Baldo ima 6 godina, a mlađi Vito 4 i obojica su već zaljubljenici u sport.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 4 Foto: In Magazin

''Zezali smo ih ove godine u Australiji da su obišli sva 4 Grand Slam-a, tako da sada su spremni za tur. Sada je vrijeme za kovati teniske vještine i onda se vratiti na teniski tur za 10-15 godina. Vidjet ćemo. Vole obožavaju, vole sve sportove. Ja sam u toj fazi da se ja igram s njima po cijele dane''.

Na ovogodišnjem Gem Setu možda i njih dvojica dobiju pokoji zadatak.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 2 Foto: In Magazin

''Nije to rad, nego jednostavno koliko djeca mogu treba im omogućiti da rade. Već oni sad, na primjer, pogotovo je mlađi, na primjer, on pokazuje interes prema kuhanju. I sad želi sam, ima četiri godine, ali zašto ne bi ispekao jaja? Mislim, ja ću biti tu, naravno neću dopustiti da se opeče, ali sam ih. Pa ako ih upadne malo, nema veze, bacimo, idemo sljedeći put. Sinoć nam je palačinke radio. Ono, treba djecu, ja mislim, opteretiti koliko mogu i naravno da ih to izgrađuje danas sutra kao ljude''.

Osim što vole sport, svi vole i putovanja pa im nije problem pratiti Marina i na drugi kraj svijeta.

In Magazin: Kristina i Marin Čilić - 1 Foto: In Magazin

''Dečkima je put u avionu, vrh savršenstva, mali ekranić ispred njih, hrana dolazi. Više je nama problem, malo više je nama bilo jer i ta percepcija vremena koju oni nemaju, pa se zaigraju, pa odspavaju, pa nekako prođe vrijeme, stvarno su naviknuti na avion, vole putovati. Vito sad malo kako je veći i sad on već malo nekad, aha koliko imamo ili jedan avion ili više aviona, pa broji.. Ali kažem stvarno, oni su naviknuti i za sad dok tako funkcionira nemamo nikakav problem. Jako se brzo adaptiraju i na vrijeme i meni možda bude teža vremenska razlika''.

A dok je Marin na terenu, na tribinama je njegova najveća potpora.

''Ja sam onako više opuštena sad dok su djeca, ok, malo i njih animiraš, ali nekako shvaćam to kao dio života, sport. Uvijek će jedan pobijediti, uvijek će jedan izgubiti. Kad nekad mi bude, kad Marin igra, kad je netko drag s druge strane pa me bude iza žao. Isto tako sad kad gledam i nogomet, uvijek ti je nekoga više žao. Ok, ako se neko ne ponaša lijepo, onda mi je to... Ja više nekako gledam kroz to''.

Jer neke se pobjede ne pišu na semaforu. One se mjere brojem djece koja su dobila priliku, terena koji su izgrađeni i snova koji su postali dostižniji.

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