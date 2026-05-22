Od sportskih terena do središnjeg Dnevnika: Stipe Sladoljev ispričao nam je sve o novom poglavlju u karijeri

Nakon više od dva desetljeća provedenih u sportskom novinarstvu, brojnih javljanja uživo, velikih natjecanja i prepoznatljivog televizijskog lica koje su gledatelji godinama povezivali sa sportskim pričama, Stipe Sladoljev ulazi u novo profesionalno poglavlje. Iskusni novinar postao je voditelj Dnevnika Nove TV, a s tom ulogom dolaze i drugačija dinamika te potpuno novi izazovi. U iskrenom razgovoru otkrio nam je kako je doživio ovu veliku promjenu, koliko mu iskustvo rada na terenu danas pomaže pred kamerama te što smatra najvažnijim kada je riječ o povjerenju gledatelja.

Iako je publika navikla gledati ga u sportskom okruženju, ova uloga za njega predstavlja sasvim drugačiju vrstu odgovornosti i izazova. U razgovoru nam je iskreno otkrio kako je reagirao kada je saznao da preuzima novu poziciju.

''Mješavina uzbuđenja, priznanja i nekog čudnog osjećaja završavanja jedne duge životne faze koja me obilježila. Sportskim novinarstvom bavio sam se 24 godine, više od pola života''.

Nakon godina rada u sportskom novinarstvu, prelazak u središnji informativni program za njega donosi nešto drugačiji pristup poslu i novu razinu profesionalne odgovornosti.

''To je neka nova odgovornost. Svoj zadatak sportskog novinara shvaćao sam kao donositelja uzbudljivih, emotivnih, vedrih i zabavnih priča, nakon kojih se ljudi osjećaju bolje. Pristup hard newsu ipak je drugačiji. Zahtijevaju se sabranost, težina i preciznost. Zabava je u drugom planu. Baš nova odgovornost''.

U pripremi za novu televizijsku ulogu, ističe, posebno mu je značila podrška ljudi s kojima svakodnevno radi.

''Prije svega podrška i povjerenje kolega i nadređenih, a toga je bilo zaista mnogo! Svi su bili divni''.

Okušao se u svim novinarskim formama, a ima bogato uredničko i voditeljsko iskustvo. Upravo mu je to iskustvo danas velika prednost u studiju Dnevnika.

''Ni do sada nisam bio "samo" terenski reporter, nego sam radio sve, teren, komentiranje, uređivanje i prezentacija vijesti. Iskustva s terena prezenteru pomažu na više načina, od toga da bude više involviran u priče koje prezentira, pa do toga da bolje razumije kolege novinare i snimatelje što sve prolaze da donesu pravu priču''.

Iako danas sjedi za stolom središnjeg Dnevnika, priznaje kako na samim počecima nije mogao ni zamisliti da će ga karijera odvesti upravo u tom smjeru.

''To mi na početku apsolutno nije padalo na pamet. Uostalom, jedva da sam zamišljao da ću biti televizijski sportski novinar! I to se dogodilo jer sam slučajno vidio oglas na televiziji i pomislio "Zašto ne?" kad već tako volim sport. Počeci su bili obilježeni strahopoštovanjem zbog prilike koju sam dobio i pravom zaljubljenošću u taj posao. Vođenje Dnevnika tada mi zaista nije padalo na pamet''.

U vremenu kada gledatelji svakodnevno traže točne, brze i vjerodostojne informacije, smatra da je upravo povjerenje ključna stvar koju voditelj informativnog programa mora imati.

''Jednom riječju: povjerenje. To otprilike znači da voditelj treba pokazati da je upućena i stabilna osoba, ali ujedno i čovjek od krvi i mesa, da osjeća poput svakog gledatelja, a gledatelj onda zbog svega toga u voditelju vidi osobu kojoj može vjerovati''.

Tijekom godina rada posebno su ga oblikovala velika sportska događanja i zahtjevna putovanja, na kojima novinari često rade pod velikim pritiskom i u nepredvidivim okolnostima.

''Dugačka i zahtjevna putovanja poput Olimpijskih igara i nogometnih prvenstava, na kojima se susrećeš s nizom nepredvidljivih situacija iz dana u dan, a nemaš npr. luksuz dana odmora za rekuperaciju. I uz to moraš na ljudskoj i profesionalnoj razini surađivati s kolegom snimateljem, koji ti je na tom putu i kolega i najbolji prijatelj i brat.

Na pitanje kako iz svoje perspektive vidi atmosferu rada na Novoj TV, odgovara vrlo iskreno i realno.

''Kao i na svakom poslu ili u segmentu života, ima svega. Zar može biti drugačije? Ali kao i na svakom poslu ili u segmentu života koji odabereš, tu nađeš svoje mjesto, svoje zadatke, svoje uspjehe, svoje zadovoljstvo, svoje ljude... S kojima i u kojima uživaš, dobivaš mnogo za onih dobrih dana, a za onih teških dana uvijek možeš naći pomoć i podršku''.

Kroz dugogodišnji rad imao je priliku učiti od brojnih kolega i urednika, a neke profesionalne lekcije, kaže, ostaju za cijeli život.

''Da uvijek možeš biti bolji od najboljih, ali i gori od najgorih, toga treba biti svjestan u svakoj situaciji. I da je i sreća važan faktor i da trebaš biti spreman na to, ali da je trud još važniji faktor i da trebaš vjerovati u to''.

Autentičnost smatra jednom od najvažnijih osobina svakog televizijskog voditelja jer publika, kaže, vrlo lako prepoznaje neiskrenost.

''Jako važno, zbog toga što gledatelj prepoznaje glumu i pozu i u tom slučaju vi svoj posao ne radite dobro. I inače mi je u životu autentičnost važna. Pozerstvo mi je vrlo odbojna karakteristika''.

Tijekom karijere doživio je niz nepredvidivih situacija uživo, a dvije posebno pamti jer su ga, priznaje, mnogo naučile o televizijskom poslu.

''Evo dvije situacije. Prva s početaka, iz jeseni 2004. godine. Imao sam 25 godina, uživo razgovor s predsjednikom Dinama i malo iskustva. Imao sam dogovorena pitanja s urednikom i voditeljem Dnevnika, ali razgovor je otišao u smjeru u kojem je jedno voditeljevo pitanje postalo suvišno. Kad je voditelj to pitanje ipak postavio, ja sam mu rukom mahao u znak "ne to, ne to!", zaboravljajući da smo uživo u programu. Naučio sam da svaka improvizacija uvijek mora ići uz potpunu sabranost. Druga je situacija kad mi je u zimu 2019. uživo u Dnevniku gostovao Mirko Filipović. Pripremio sam pitanja, veselio se razgovoru o novim borbama, a on je odmah na početku razgovora rekao "objavljujem kraj karijere". Sva pitanja pala su u vodu i razgovor sam morao voditi em improvizirajući em pod emotivnim dojmom tako važne objave'', prisjetio se Stipe.

Novinarski posao često znači nepredvidive rasporede, vikende provedene na poslu i duge radne dane, no Sladoljev na to ne gleda dramatično.

''Ne postoji prosječan radni dan, hahaha. Zaista su dani tako raznovrsni da bi mi bilo čudno to svesti na neki prosjek. Neke zadatke mogu obaviti za četiri-pet sati, a neki dani traju 12-13 sati (na putovanjima to može biti i duže). Sad kao voditelju Dnevnika, radni dani će uglavnom biti strukturiraniji i predvidljiviji. Što se tiče privatnih odricanja, ja nekako ne volim stvaranje fame, pa tako ni oko novinarskog posla. Da, radiš vikende i blagdane, radiš do kasnije navečer, i to je specifično. Ali svaki posao ako je iole zahtjevniji, ako ga voliš i ako ga želiš raditi kvalitetno, traži i privatna odricanja''.

Balans između privatnog i poslovnog života, priznaje kroz osmijeh, možda ipak malo drugačije vidi njegova supruga.

''Da. Moja supruga bi rekla da nije tako.Ali ja mislim da da''. iskreno nam je rekao Stipe.

I dok mnogi nakon intenzivnog informativnog dana traže potpuni odmak od vijesti i događaja, kod njega to ipak nije slučaj.

''Nikad nisam osjetio potrebu za nekakvim "isključivanjem". Uživam u slobodnom vremenu, ali i tada volim pratiti vijesti i događaje te volim razmišljati o njima. Znači, ne "isključujem" se, ali uživam i u drugim stvarima: filmovima, serijama, kvizovima, sportskim događajima, druženjima...'', kaže.

Na kraju, otkrio je i što bi najviše volio da gledatelji prepoznaju kod njega u novoj ulozi voditelja Dnevnika Nove TV.

''Da mi mogu vjerovati dok im predstavljam sve ono što donosi sjajna ekipa Dnevnika i da smo svi skupa na njihovoj strani'', zaključio.

Pred Stipom je sad novo televizijsko poglavlje, ali jedno je jasno - iza njega stoje godine iskustva, rada na terenu i novinarske zrelosti koja se ne stječe preko noći.

Upravo kombinacija profesionalnosti, autentičnosti i smirenosti ono je što ga je godinama činilo prepoznatljivim licem televizije, a gledatelji će iste kvalitete sada imati priliku gledati i u ulozi voditelja središnjeg Dnevnika Nove TV.

