Što je okupilo zvijezde ''Nemoguće misije'' i ''Igre prijestolja'' u Varaždinu?

Varaždin je ovih dana ugostio neka od poznatih imena svjetske filmske scene. Sve se odvija u sklopu 14. International Sound & Film Music Festivala koji je u Hrvatsku doveo glumce, skladatelje i filmske umjetnike iz cijelog svijeta.

Varaždin je ovih dana ponovno postao mjesto susreta svjetskih filmskih imena zahvaljujući 14. izdanju International Sound & Film Music Festivala.

Posebnu pažnju privukao je svečani prijem za sudionike festivala na kojem su se pojavili svjetski poznati glumci Ciarán Hinds, Simon Pegg te redatelj James Mather.

James Mather, Ciarán Hinds i Simon Pegg Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Britanski glumac Simon Pegg publici je najpoznatiji po ulogama u filmskim hitovima poput ''Nemoguća misija'' i ''Zvjezdane staze'', dok je irski glumac Ciarán Hinds ostvario zapažene uloge u serijama i filmovima poput ''Igre prijestolja'', ''Harry Potter i Darovi smrti'' te ''Belfast''. James Mather poznat je kao scenarist i redatelj koji je radio na brojnim akcijskim i SF projektima.

Simon Pegg. Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Simon Pegg Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ciaran Hinds Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na prijemu održanom u Varaždinu gosti su uživali u opuštenoj atmosferi i druženju.

James Mather, Ciarán Hinds i Simon Pegg Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Inače, na festival je prijavljeno čak tisuću filmova iz 81 zemlje, a među gostima su i brojni umjetnici koji su osvojili ili bili nominirani za prestižnu nagradu Oscar.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Sunce u Zagrebu izmamilo poznata lica na špicu, evo koga su sve uhvatili fotografi

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Prije 17 godina očarala je Hrvatsku u Supertalentu, a pred očima javnosti izrasla je u prelijepu ženu!

Pogledaji ovo Celebrity Influencer na špici prošetao luksuzne modne dodatke, koji vrijede nekoliko tisuća eura