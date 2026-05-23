Josipa Pavičić snimljena na Cvjetnom, jednostavna haljina pristaje joj tip-top!

Subotnja špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima se istaknula i Josipa Pavičić elegantnim izdanjem.

Subotenje popodne za šetnju hrvatskom metropolom iskoristila je spisateljica Josipa Pavičić.

Za izlazak u grad odabrala je elegantnu kremasto-bijelu haljinu minimalističkog kroja koja je posebno istaknula njezinu vitku figuru i naglašeni struk.

Josipa Pavičić Foto: Josip Moler / CROPIX

Cijeli look upotpunila je velikim crnim sunčanim naočalama, efektnom kariranom torbom i elegantnim sandalama s mašnama, čime je postigla spoj ležernosti i sofisticiranosti.

Josipa Pavičić Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Josipa je nedavno za naš IN Magazin iskreno govorila o menopauzi i teškom razdoblju koje je iza nje. Naime, Prije dvije godine liječnici su joj iz zdravstvenih razloga morali ukloniti dio reproduktivnih organa.

In Magazin: Josipa Pavičić - 3 Foto: In Magazin

Danas iznenadnu operaciju naziva osobnim i dubokim rezom, koji je još jednom dokazao njezinu snagu.

Josipa Pavičić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

''Zaključila sam da mi je trebalo dvije godine da se stvarno posložim, prodišem u novom modelu i da je došlo vrijeme da nemaš potrebu ni želju da se opravdavaš, da nešto nauštrb sebe ugađaš", ispričala je.

Josipa Pavičić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

''Jedan dan si u svojim hormonima, tu si, sutra toga nema – šok je za psihu, identitet", dodala je.

