Veliko slavlje u obitelji Korane Gvozdić i Ivana Šarića, njihov odnos osvojio je pratitelje

Korana Gvozdić rođendan Ivanu Šariću čestitala je uz fotografiju i šalu.

Bivša manekenka i voditeljica Korana Gvozdić na društvenim je mrežama na duhovit način čestitala rođendan svom partneru Ivanu Šariću.

Uz zajedničku fotografiju napisala je: "Sretan rođendan ljube!" te dodala i šalu u svom prepoznatljivom stilu.

"Htjela sam napisati 'da ostarimo zajedno', ali vidim da si to starenje već odradio", napisala je.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, koji su još jednom komentirali njihov opušten i zabavan odnos.

Korana i Ivan zajedno imaju sina Olivera, a često simpatije publike osvajaju upravo humorom i spontanošću.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić

Podsjetimo, par je sina Olivera dobio 2021. godine. Oliver je rođen dva mjeseca prije termina, a porođaj i vrijeme provedeno u bolnici odvijali su se usred COVID-a. Par je o svemu progovorio prošle godine za IN magazin. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić

Korana Gvozdić i Ivan Šarić

Korana je sinčića rodila s 38 godina. Njezin put do majčinstva nije bio nimalo jednostavan, a tijekom trudnoće suočila se i s ozbiljnim izazovima. Zbog trombofilije svakodnevno si je morala ubrizgavati terapiju, a tijekom trudnoće primila ih je više od 200. Zbog loših nalaza porod je obavljen hitno i pod općom anestezijom, a svog je sinčića u naručje mogla uzeti tek 26 dana kasnije.

