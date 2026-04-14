Domaći par proslavio sinov rođendan, njihov put do roditeljstva bio je pun izazova

Domaći par ovih je dana imao poseban razlog za slavlje – njihov sinčić proslavio je peti rođendan. Iza tog sretnog trenutka krije se i put do roditeljstva koji nije bio nimalo jednostavan.

Korana Gvozdić ovih je dana s pratiteljima podijelila jedan poseban, obiteljski trenutak koji je mnoge raznježio. Na društvenim mrežama otkrila je kako ona i njezin partner Ivan Šarić imaju veliki razlog za slavlje – njihov sinčić proslavio je peti rođendan.

Uz fotografije s proslave, koje odišu veseljem i toplinom, Korana je objavila i emotivan kadar iz bolnice, nastao dok je njihov mališan bio beba.

''Zažmiri, zaželi želju i puhni jer velikih 5 je na torti! Moje malo svjetlo, sjajiš tako jako!'' napisala je uz objavu.

Korana Gvozdić i Ivan Šarić - 1 Foto: Instagram

Galerija 15 15 15 15 15

Ubrzo su se ispod fotografija počele nizati brojne čestitke i lijepe želje, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje tim obiteljskim slavljem, koje je mnogima izmamilo osmijeh.

''Sretan Oli'', ''Sretan mu ročkas'', ''Bravo za sve što se prošli, prekrasno vas je gledati. Sretan rođendan sinu i mami'', ''Sretan ročkas predivnom dječaku, malom borcu'', ''Neka je živ i zdrav'', dio je komentara s Instagrama.

Podsjetimo, par je sina Olivera dobio 2021. godine. Oliver je rođen dva mjeseca prije termina, a porođaj i vrijeme provedeno u bolnici odvijali su se usred COVID-a. Par je o svemu progovorio prošle godine za IN magazin. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Korana je sinčića rodila s 38 godina. Njezin put do majčinstva nije bio nimalo jednostavan, a tijekom trudnoće suočila se i s ozbiljnim izazovima. Zbog trombofilije svakodnevno si je morala ubrizgavati terapiju, a tijekom trudnoće primila ih je više od 200. Zbog loših nalaza porod je obavljen hitno i pod općom anestezijom, a svog je sinčića u naručje mogla uzeti tek 26 dana kasnije.

