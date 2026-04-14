Hoće li Lelekice u finale? Objavljene su kladionice za polufinala Eurosonga!

Mjesec dana uoči Eurosonga otvorene su kladionice za rezultate polufinala, prema kojima Hrvatska ima velike šanse za ulaz u finale.

Ostalo je nešto više od mjesec dana do 70. izdanja Eurosonga, a ovogodišnji natjecatelji trenutačno putuju Europom kako bi promovirali svoje pjesme.

Minulog vikenda u Amsterdamu je održano najpoznatije predeurovizijsko predstavljanje Eurovision in Concert, na kojem su nastupale i hrvatske predstavnice iz sastava LELEK, koje bismo mogli gledati u finalu Eurosonga ako se pita kladioničare.

Kako se može vidjeti na stranici EurovisionWorld, objavljene su prognoze kladionica za polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga, prema kojima LELEK ima 80 % šanse za prolazak u finale. Osim njih, najviše šanse da ih gledamo u završnici 16. svibnja prema kladioničarima imaju i predstavnici Finske (91 %), Grčke (91 %), Švedske (90 %), Izraela (90 %), Srbije (80 %), Moldavije (80 %), Litve (79 %), Gruzije (66 %) i Crne Gore (65 %), dok bi ranije kući mogli otići predstavnici Poljske, Belgije, Portugala, Estonije i San Marina.

Što se tiče drugog polufinala, kladioničari vjeruju kako će se plasirati predstavnici Danske, Ukrajine, Australije, Rumunjske, Cipra, Bugarske, Češke, Malte, Albanije i Norveške, dok nešto slabije šanse daju Latviji, Armeniji, Švicarskoj, Luksemburgu i Azerbajdžanu.

LELEK će nastupati kao treće u prvom polufinalu, a kako su reagirale, otkrile su za Dnevnik Nove TV.

"Reagirale smo dobro. Veselimo se družiti s kolegama koji su s nama na Eurosongu i čuti ih uživo, smatramo da su pjesme sjajne. Sigurno ćemo malo i zaplesati i zapjevati zajedno s njima, tako da pozitivna atmosfera vlada među nama svakako", rekla je Inka Večerina Perušić, na što je Judita Štorga dodala kako su zadovoljne jer će se malo rasteretiti odmah na početku.

Djevojke su zasad 17. favorit za pobjedu na Eurosongu, a kladioničari im daju 1 % šanse za osvajanje natjecanja.

"Pa nadamo se da prolazimo u finale, ali sad to stvarno idemo korak po korak. Prije svega želimo upoznati sve kolege, želimo se zabaviti i želimo prikazati našu državu u što boljem svjetlu. Ako publika i žiri odluče da trebamo ići u finale, onda nek' tako i bude", smatra Lara Brtan.

