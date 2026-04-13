Bujne obline i mini-bikini: Partnerica nogometaša s hrvatskim korijenima dominirala je plažom

Zgodna influencerica i partnerica AFL zvijezde Ivana Solde u centru je pažnje nakon što su njezine fotografije s plaže zapalile društvene mreže.
Australska influencerica i model Chelsea Becirevic ponovno je privukla veliku pažnju javnosti i to zahvaljujući svojim atraktivnim fotografijama s plaže koje su brzo postale viralne.
Plavokosa ljepotica, koju mnogi već nazivaju jednom od najpoznatijih partnerica AFL igrača, pokazala je besprijekornu figuru u minimalističkom crnom bikiniju, dok je uživala na suncu i moru. Njezina vitka linija, samopouzdanje i prepoznatljiv stil ponovno su je stavili u fokus medija i društvenih mreža.
Chelsea je u vezi s Ivanom Soldom, profesionalnim AFL igračem koji trenutačno nastupa za Port Adelaide. Soldo, visok preko dva metra i poznat kao jedan od ključnih ruckmana u ligi, već godinama gradi uspješnu sportsku karijeru, no čini se da posljednjih godina pažnju javnosti sve više dijeli sa svojom partnericom.
Par je zajedno od 2022. godine, a često ih se može vidjeti na zajedničkim putovanjima i javnim događanjima. Fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti dodatno su oduševile fanove, no upravo je Chelsea ta koja redovito krade pozornost.
Osim što je poznata kao WAG iz AFL svijeta, Chelsea je izgradila i vlastitu karijeru. Bivša stjuardesa Emiratesa danas je uspješna influencerica i model, sa 102 tisuće pratitelja koji prate njezin luksuzni lifestyle, modne kombinacije i putovanja.
Upravo ta kombinacija, atraktivan izgled, snažna online prisutnost i samostalna karijera, čini je jednom od najpopularnijih figura među partnericama sportaša u Australiji.
Inače, po pisanju stranih medija, i Ivan i Chelsea vuku korijene s Balkana. Ivanovi roditelji zovu se Nevenko i Slavica, a svojedobno su odselili u Canberru.
