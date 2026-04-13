Mate Bulić zbog humanitarnog razloga nastupio i bolestan: ''Primio sam injekcije da mogu doći''

Dražen Zečić, Jole, Mate Bulić, Andrea Šušnjara, Giuliano, Hrvatske ruže, Petar Dragojević i mnogi drugi zapjevali su na donatorskom koncertu ''Svi za Marka'', koji je održan u sportskoj dvorani u Prološcu. Na koncertu za novi početak malog borca bio je i naš Gordan Vasilj.

Dok smo se opraštali od 2025., sedmogodišnji Marko Cvitanović iz Prološca u zagrebačkoj bolnici započeo je svoju najtežu bitku. Bitku za život.

Nakon što mu je dijagnosticirana meningokokna sepsa, liječnici su ovom nevjerojatno hrabrom dječaku morali amputirati obje noge, prste na jednoj ruci te cijelu šaku na drugoj. Malenog borca prije donatorskog koncerta za njegovo liječenje i rehabilitaciju posjetio je Dražen Zečić.

Humanitarni koncert - 3 Foto: In Magazin

''To je moj idol, dakle takva hrabrost, takva pozitiva, to je nemoguće, moramo učiti od njega. I kad vidite kako se on ponaša, onda se pitam što mi tražimo, ljudi, i kakvi su naši problemi.''

Večer emocija, zajedništva i velikog srca nije propustio ni Mate Bulić, koji je samo zbog Marka potegnuo iz Njemačke.

''Došao bih s kraja svijeta. To je dijete, ljudi moji, pođimo svatko od sebe. Zamisli ti, ne daj Bože, negdje u svojoj blizini kad čuješ to, dobro se isplačeš i dođeš tu. Tako da sam došao s punim srcem. Imao sam problem već dva dana i četiri injekcije sam primio pa još danas dvije da mogu doći.''

Mate Bulić Foto: In Magazin

Za Markov oporavak zapjevale su i Hrvatske ruže.

''Ja sam došao ni živ ni mrtav, 39 temperaturu imam od jutros, ali nisam mogao ovo propustiti, toliko dobrih ljudi, zapravo sve se diglo na noge pa ajmo tome malome pomoći.''

Marko je pjevao i onda kada su mu život i sudbina zadali najteže udarce, a snimka koja prikazuje njegovu neiskvarenu radost prije početka koncerta rasplakala je popularnog Jolu.

''Znam kad su mu došli neki ljudi u posjetu, on njih diže, pita ih kako su oni, kako tvoj mali.''

Na rubu suza bila je i emotivna Andrea Šušnjara.

''Rastužio me cijeli ovaj slučaj, ne bih sad stvarno puno o tome jer trebam izaći na pozornicu svaku sekundu, a ne bih htjela plakati nego bih htjela biti vesela i sretna, tako da se ja nadam da ću to i uspjeti. Ja mu samo želim poručiti da bude tako jak i hrabar kao što je bio do sada i da gleda sve pozitivno i ja mislim da on to može i mi smo svi tu uz njega.''

Humanitarni koncert - 6 Foto: In Magazin

Svojom snagom i voljom Marko je pokazao što znači boriti se kada je najteže i unatoč svemu svaki dan započeti s osmijehom.

''Marko, frajeru, samo ravno, samo naprid, nemoj se obazirati iza leđa. Borac si i sve će biti dobro'', kaže Giulianno.

''Želim mu poručiti da bude hrabar, da izdrži sve i da će doći bolji dani'', poručuje Tiho Orlić.

''Čuvaj se, drži se, mi smo uz tebe i nećemo te nikad napustiti'', dodaje Petar Dragojević.

''Marko, nećemo plakati, nećemo tužne priče pričati. Molim Boga za tebe, izmolio sam Boga i svoj djeci sam rekao da izmole Boga za tebe'', kaže Josip Ivančić.

''Poruka grupe Viva i mene je da ga puno volimo, da je život pred njim i da izdrži'', zaključuje Tonči Rajnović.

Uz ovakav lanac dobrote i Markov nepobjedivi duh, sigurni smo u njegov što skoriji oporavak.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

