Novi Thompsonov koncert na povijesnom mjestu? Šuškanja o nastupu sve su glasnija

Sve su glasnija nagađanja da bi Marko Perković Thompson ovog ljeta mogao ponovno stati na pozornicu stadiona Gospin dolac u Imotskom, prostoru na kojem je i ranije okupljao desetke tisuća obožavatelja.

Kako navodi Radio NU, koncert održan u kolovozu 2024. pod nazivom ''Imotski ne zaboravi'' bio je jedan od najvećih glazbenih događaja u Dalmaciji. Tada se na stadionu okupilo između 25 i 30 tisuća ljudi, a ulaznice su rasprodane u svega nekoliko sati, što je još jednom potvrdilo koliki interes publike vlada za Thompsonove nastupe.

Marko Perković Thompson Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Gospin dolac - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Spomenuti koncert ujedno je označio njegov povratak na veliku pozornicu nakon dvogodišnje pauze. Večer je protekla u snažnoj emociji i zajedništvu, uz masovno pjevanje publike i bakljadu koja je dodatno podigla atmosferu. Uz Thompsona su tada nastupili i Mate Bulić te Dražen Zečić, čime je događaj prerastao u pravi glazbeni spektakl. Prizora se prisjetite OVDJE.

Već dva dana kasnije Thompson je na istoj lokaciji održao i samostalni koncert, tako dodatno potvrdivši veliki interes publike, ali i kapacitet Imotskog za organizaciju velikih glazbenih događanja.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Iako službene potvrde o novom koncertu zasad nema, interes javnosti ne jenjava, a sve češća nagađanja sugeriraju kako bi se Gospin dolac i ovog ljeta mogao ponovno pretvoriti u središte jednog od najvećih glazbenih okupljanja u regiji.

