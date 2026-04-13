Meri Goldašić o poslu influencera: ''Ne pada mi na pamet kukati jer znam što je krvavo zarađen novac''

Poznata po tome da uvijek govori bez zadrške, Meri Goldašić i ovoga je puta privukla pozornost. Na Instagramu je otkrila kako gleda na svoj posao.

Naša influencerica Meri Goldašić na društvenim je mrežama odgovarala na pitanja svojih pratitelja, a jedno od njih odnosilo se i na njezin posao.

Naime, jedno od pitanja odnosilo se na izazove posla influencera – kako se nosi s pritiskom i nedostaje li joj anonimnost.

Meri Goldašić

''Ja iskreno mislim da smo svi zamjenjivi i da, kad bismo poželjeli nestati s društvenih mreža, to bismo lako i izveli. Ovdje pričam o nama koji ne kreiramo filmove, glazbu, knjige i slično. Ne zbog nas, već zbog količine ljudi koji se žele baviti ovim poslom. Zato nekako i ne razmišljam o tome na takav način, već mislim da, ukoliko poželim sama nestati iz ovog posla, to lako mogu napraviti. Naravno, potrebno je vrijeme da se ljudi okupiraju nekim drugim i uvijek će te se netko sjetiti, ali sigurno u puno manjoj mjeri.''

Meri Goldašić na Instagramu

''S druge strane, ovo je jako privilegiran posao, pa mi ne pada na pamet kukati jer znam gdje sam sve radila prije toga i vrlo dobro znam što je krvavo zarađena lova.''

Meri Goldašić

''Ne žalim za anonimnošću jer jako dobro čuvam sve što želim da ostane anonimno, a to mi uspijeva najviše jer imam najbolje prijatelje i obitelj. To je sve cijena ovog posla i sastavni dio istog.''

Meri Goldašić

''Možda mi dosadi sve to nekad u budućnosti, sad stvarno uživam u svemu što radim, svim ljudima koje usput upoznajem i s kojima razgovaram, stvarno ovdje možeš sebi lijepo nematerijalno obogatiti život, i s kolegama i s pratiteljima!''

Meri Goldašić

Meri Goldašić

Meri Goldašić

