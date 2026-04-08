Meri Goldašić raspričala se o dejtanju nakon razvoda, evo do kakvog je zaključka došla

Meri Goldašić otvoreno je progovorila o dvostrukim standardima prema ženama nakon razvoda te potaknula pratiteljice da podijele vlastita iskustva i naglase koliko je važno normalizirati novi početak bez osude.

Meri Goldašić ponovno je potaknula važnu društvenu raspravu – ovoga puta o dejtanju nakon razvoda i dvostrukim standardima s kojima se žene suočavaju.

U svojim pričama na Instagramu otvoreno je progovorila o tome kako društvo različito percipira muškarce i žene nakon prekida braka, ističući kako žene često nailaze na osudu, dok se muškarcima takvo ponašanje smatra normalnim.

"OK, drago mi je da se slažemo! Kada muškarac nakon razvoda počne dejtati, to se doživljava kao normalno, čak poželjno. Kada to napravi žena, često se propituje je li prerano, je li primjereno i kakva je majka", napisala je Meri. "Zato je važno normalizirati da i žene nakon razvoda imaju pravo na novi početak, upoznavanja i emocije, bez opravdavanja i bez osude. Razvod ne znači kraj, i ne bi trebao značiti da žena mora stati s vlastitim životom, dok se muškarcima sve prešutno dopušta. A ja se toplo nadam da će sve više žena osjetiti slobodu da ostavi javno komentar, a ne šalje poruku da je smiješno uopće nešto što je POTPUNO LJUDSKI I NORMALNO."

Njezine riječi brzo su izazvale reakcije pratiteljica, a mnoge su podijelile i vlastita iskustva. Jedna od njih nadovezala se iskrenim i potresnim svjedočanstvom.

"Potpuno se slažem s tim što si rekla. Samo bih dodala i drugu stranu koja se često prešuti – žene koje uđu u odnos s razvedenim muškarcem. I one vrlo često prolaze kroz osudu, podsmjehivanje i komentare okoline, kao da su krive za nešto što je već završena priča. A još teže je ono što se događa iza zatvorenih vrata – pritisak i neugodnost od bivših partnerica, ljubomora, uvrede, pa čak i pokušaji da se ograniče odnosi s djecom. Osobno sam to prošla, naročito nakon porođaja, kada sam bila najranjivija, doživljavala sam uvrede i neugodnosti, pa čak i situacije gdje se djetetu branilo da nas posjećuje. Zato mislim da je važno da se govori o svim ženama u ovim situacijama – i onima koje započinju novi život poslije razvoda, ali i onima koje ulaze u takve odnose, jer obje strane često prolaze kroz osudu i borbu koju drugi ne vide", poručila je Merina pratiteljica, zahvaljujući joj na otvaranju te teme.

Ta razmjena mišljenja otvorila je širu sliku problema – ne radi se samo o ženama koje nakon razvoda započinju novi život već i o onima koje ulaze u odnose s razvedenim partnerima, a koje se također često suočavaju s osudom i pritiscima okoline.

Podsjetimo, Meri je u studenom 2025. objavila kako se razvodi od supruga Jure, s kojim je često snimala sadržaje za društvene mreže. Zajedno su dobili sina Rija, dok Meri iz ranijeg braka ima sina Aleksandra.

Meri Goldašić tim je istupom još jednom pokazala spremnost da progovori o temama koje se često guraju pod tepih, potičući žene da bez straha dijele svoja iskustva i izbore.

