Princ William otvorio dušu o Kate Middleton i njezinoj borbi s rakom: ''Naša obitelj ne bi mogla bez nje''

Tijekom radijskog gostovanja princ William otkrio je koliko je ponosan na suprugu nakon borbe s teškom bolešću.

Princ William rijetko javno govori o privatnom životu svoje obitelji, no ovoga puta napravio je iznimku i iskreno progovorio o supruzi Kate Midleton princezi od Walesa, te razdoblju kroz koje prolazi nakon liječenja karcinoma.

Princ od Walesa gostovao je u emisiji Heart Breakfast tijekom posjeta otočju Isles of Scilly.

''Jako sam ponosan. Stvarno sam jako ponosan. Bila je nevjerojatna. Prošla je kroz mnogo toga posljednjih nekoliko godina'', rekao je William.

Princeza Catherine posljednjih mjeseci sve se češće pojavljuje u javnosti nakon što je prošle godine otkrila da vodi bitku s rakom. Početkom ove godine objavila je da je bolest u remisiji, a njezin nedavni posjet Italiji bio je posebno važan jer je riječ o prvom službenom putovanju izvan Ujedinjenog Kraljevstva nakon dijagnoze.

''Jako se veselila tom putovanju i zaista mi je drago što je sve prošlo kako treba'', poručio je.

William je otkrio i kako je Catherine posljednjih godina potpuno posvećena projektima vezanima uz razvoj djece u ranoj dobi, temi kojom se intenzivno bavi kroz svoj humanitarni rad. U šaljivom tonu priznao je da njihovu spavaću sobu sve češće preplavljuju njezini papiri i istraživanja.

''Ona provodi sate proučavajući dokumentaciju i istraživanja. Prava je stručnjakinja za rani razvoj djece, a većinu večeri pokušavam se probiti kroz hrpe papira koje ostavlja po sobi'', našalio se princ.

Otkrio je i kako obitelj još uvijek pažljivo balansira Catherinein povratak javnim obvezama kako bi se dovoljno odmarala tijekom oporavka.

''Polako se vraća i međunarodnim putovanjima, ali takve turneje znaju biti iscrpljujuće pa moramo paziti da je dobro i da se odmara Ali dobro je i u sjajnoj je formi'', rekao je William.

Posebno emotivan trenutak intervjua bio je kada je princezu opisao kao ''nevjerojatnu majku'' i ''nevjerojatnu suprugu''.

''Naša obitelj doslovno ne bi mogla funkcionirati bez nje. Bila je zaista nevjerojatna'', priznao je.

