Zbog novih fotki u badiću teško je povjerovati da ova brazilska ljepotica ima 45 godina

Alessandra Ambrosio u 45. godini oduševila je novim fotografijama u bikiniju, a njezin dečko Buck Palmer dodatno je potaknuo glasine o zarukama nakon što joj je javno uputio romantičan komentar.

Brazilska manekenka Alessandra Ambrosio prošlog je mjeseca proslavila 45. rođendan, a mnogi se slažu da nikad nije izgledala bolje.

Nekadašnja zvijezda Victoria’s Secreta ovih je dana na Instagramu podijelila nove fotografije u bikiniju i još jednom pokazala besprijekornu figuru.

Slavna manekenka pozirala je na plaži na meksičkoj rivijeri Maya u plavo-bijelom bikiniju, promovirajući svoj brend kupaćih kostima GAL Floripa, koji je pokrenula sa sestrom Aline Ambrosio i prijateljicom Gisele Córiom.

Zanimljivo je da je fotografije snimio njezin dečko, australski dizajner nakita Buck Palmer, koji joj je ispod objave ostavio komentar: "Prekrasna, Babi."

Alessandra je označila i njihov zajednički Instagram profil "OurDream1111", na kojem dijele fotografije s egzotičnih putovanja.

Par je zajedno od kraja 2024. godine, a izvori tvrde da je njihova veza postala vrlo ozbiljna.

"Ako je Alessandra zaručena, to još nije rekla prijateljima, ali svi imaju osjećaj da ona i Buck idu u tom smjeru jer su jako ozbiljni i zaljubljeni, pa bi ovo mogao biti veliki znak da razmišljaju o braku", rekao je izvor za Daily Mail.

Ambrosio je ranije bila zaručena za poduzetnika Jamieja Mazura, s kojim ima dvoje djece, a prije veze s Palmerom ljubila je Nicoloa Oddija i modela Richarda Leeja.

Slavna Brazilka najpoznatija je po radu za Victoria’s Secret, gdje je godinama bila jedno od zaštitnih lica brenda, a surađivala je i s modnim kućama poput Ralph Laurena, Diora i Armani Exchangea.

