Zamislite da ste student i na vjeronauk vam dođe Gibonni: Ovako je to izgledalo!

Gibonni je na završnom studentskom vjeronauku na Jarunu govorio o vjeri, ljubavi i životu te uz pjesmu "Udica" oduševio okupljene studente.

Studentski vjeronauk za sezonu 2025./2026. zaključen je u posebnoj atmosferi uz gostovanje Gibonnija, koji je sa studentima razgovarao o vjeri, ljubavi i prijateljstvu te kroz svoje iskustvo približio povezanost duhovnog i svakodnevnog života.

Galerija 25 25 25 25 25

Susret je održan u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu, a don David Alojzije Leskovar na Instagramu je podijelio fotografije i video druženja.

"Sezonu studentskog vjeronauka 25/26 priveli smo kraju u intimnom ozračju, uz posebnog gosta, Gibonnija, te njegov pogled na vjeru, prijateljstvo i ljubav. Kroz jednostavnost kojom povezuje duhovni i svakodnevni život, Gibo nas je podsjetio koliko je važno zastati, osluhnuti, i u malim stvarima prepoznati Njegovu prisutnost. Gibo, hvala ti od srca na ovoj večeri!", napisao je don David.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove Filipinke s međimurskom adresom? Njezin talent stigao je i do predsjednika Milanovića

U objavljenom videu Gibonni je otpjevao svoju pjesmu "Udica", a brojni studenti koji su prisustvovali susretu u komentarima su poručili kako im je večer bila posebno emotivna i inspirativna.

Poznati glazbenik bio je gost posljednjeg studentskog vjeronauka ove akademske godine, u sklopu ciklusa "TEOLOGIJA TIJELA 2.0", koji je tijekom godine obrađivao teme ljubavi, čežnje i ranjivosti.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ova sportska ikona? Od dana najveće slave potpuno se promijenio

Gibonni i Sanja Stipišić - 2 Foto: PIXSELL

In Magazin: Gibonni - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Drage studentice i studenti, dolazimo do posljednjeg studentskog vjeronauka u ovoj akademskoj godini i naš ciklus "TEOLOGIJA TIJELA 2.0" privodimo kraju na poseban, pomalo drugačiji način. Kroz protekle susrete otvarali smo teme ljubavi, čežnje, ranjivosti i ljepote ljudskog srca, a često su nas na tom putu pratili stihovi jednog hrvatskog kantautora. Njegove pjesme kao da znaju dotaknuti ono što ponekad teško izgovaramo, a duboko nosimo u sebi. Ovaj puta nećemo ostati samo na citiranim stihovima. Bit će to i prilika za susret s njim. Na završni vjeronauk dolazi nam poseban gost iznenađenja - Gibonni!", napisao je don David Leskovar uoči događaja.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Prizor iz luksuznog automobila Maje Šuput iznenadio njezine pratitelje!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Što se dogodilo s najvećim zavodnikom iz sapunica? Žene su ludjele za njim, a onda je preko noći nestao

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Laila Hasanović?