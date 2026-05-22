Pjevačica nakon godine borbe s rakom podijelila emotivnu vijest: ''Plakala sam satima''

Iza Jessie J je godina obilježena strahom, neizvjesnošću i teškom borbom o kojoj je iskreno govorila pred milijunima ljudi. Zato je njezina posljednja objava na društvenim mrežama, u kojoj je podijelila dobre vijesti nakon kontrolnog pregleda, dirnula obožavatelje diljem svijeta.

Britanska pjevačica Jessie J podijelila je emotivne vijesti nakon jednog od najtežih razdoblja u životu. Gotovo godinu dana nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke 38-godišnja glazbenica otkrila je da njezini posljednji kontrolni pregledi nisu pokazali znakove bolesti.

Sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu nakon pregleda i pretrage te priznala da je satima plakala kada je čula rezultate.

''Plakala sam satima, a onda prvi put nakon godinu dana duboko udahnula'', napisala je Jessie J uz video iz bolnice.

U videu koji je objavila prije posljednjeg MR pregleda Jessie nije skrivala koliko je nervozna.

''Vratila sam se na godišnji pregled i, iskreno, užasno me strah. Morate ležati na trbuhu, s rukama iznad glave kao Superman'', rekla je.

Jessie J

Njezini obožavatelji ubrzo su joj objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Kakve prekrasne vijesti'', ''Predivno'', ''Radost'', ''Tako mi je drago što smo ovo čuli, volim te'', ''Najbolje vijesti'', ''Sretna sam zbog tebe'', dio je komentara s Instagrama.

Jessie J

Iako je često pokušavala ostati pozitivna, tijekom proteklih mjeseci otvoreno je govorila o teškim trenucima kroz koje je prolazila. Nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke, Jessie J podvrgnula se mastektomiji, a liječnici su kasnije planirali i dodatni operativni zahvat. Zbog liječenja je otkazala dio turneje, no situacija se zakomplicirala kada su liječnici odlučili odgoditi drugu operaciju.

''Dva kirurga imala su različita mišljenja. Bilo je frustrirajuće jer sam već bila otkazala turneju, ali nije bilo u mojim rukama'', objasnila je tada fanovima.

Jessie J

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je progovorila o tome koliko joj je teško palo odvajanje od sina Skya tijekom liječenja. U podcastu Jamieja Lainga priznala je:

''Osjećam kao da mi je rak ukrao vrijeme sa sinom. Propustila sam neke trenutke dok sam prolazila kroz liječenje. Bilo je dana kada sam mislila da će sve krenuti po zlu i da ću umrijeti. Rak je užasan, ali sam ga otkrila na vrijeme.''

