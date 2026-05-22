Još jedan koncert: Thompson uoči Oluje dolazi u još jedan hrvatski grad

Šibenik bi ovog ljeta mogao postati središte velikog glazbenog spektakla jer Marko Perković Thompson planira koncert na stadionu Šubićevac uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Marko Perković Thompson održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku 4. kolovoza 2026. godine, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, potvrđeno je portalu ŠibenikIN.

Na upit jesu li dali suglasnost za održavanje koncerta, iz Grada Šibenika odgovorili su kako je trenutno u tijeku priprema potrebne dokumentacije između Grada, JU Sportski objekti i organizatora koncerta.

Thompson u Sinju - 6

''U tijeku je postupak pripreme ugovorne dokumentacije oko organizacijskih i tehničkih aspekata vezanih uz održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac 4. kolovoza 2026. godine, između Grada Šibenika, JU Sportski objekti i organizatora koncerta. Nakon što ugovor bude potpisan, javnost će pravovremeno biti obaviještena o svim relevantnim informacijama'', poručili su iz Ureda gradonačelnika za ŠibenikIN.

Podsjetimo, Thompson je posljednji put nastupio u Šibeniku prije 13 godina, kada je na Poljani održao humanitarni koncert za izgradnju Katoličkog đačkog doma.

Marko Perković Thompson - 2

Koncert na Šubićevcu mogao bi privući velik broj obožavatelja iz cijele Hrvatske, posebno zbog simbolike datuma uoči obilježavanja Oluje.

Za točno mjesec dana, 22. svibnja, Thompson ima koncert u Zaprešiću, a kad kreće prodaja ulaznica pogledajte OVDJE.

