Kreće ludnica za ulaznicama: Thompson otkrio kada kreće prodaja za koncert u Zaprešiću

Tim Marka Perkovića Thompsona najavio je početak prodaje ulaznica za njegov koncert u Zaprešiću za kraj tjedna.

Marko Perković Thompson službeno je najavio početak prodaje ulaznica za veliki koncert koji će ovoga ljeta održati u Zaprešiću povodom obilježavanja prve godišnjice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, koncert će se održati 4. srpnja 2026. godine na stadionu u Zaprešiću, a organizatori su poručili kako će događaj biti svojevrsno obilježavanje godinu dana od spektakla na Hipodromu koji je obilježio domaću glazbenu scenu.

"Veliko nam je zadovoljstvo najaviti kako kreće prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona", stoji u objavi koja je razveselila brojne obožavatelje.

Prodaja ulaznica službeno počinje u petak, 22. svibnja 2026. u 12 sati putem sustava Entrio i njegovim prodajnim mjestima, a očekuje se veliki interes publike s obzirom na popularnost pjevača i velik odjek njegovih koncerata posljednjih godina.

Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu, održan 5. srpnja 2025., ostao je upamćen kao jedan od najvećih glazbenih događaja u Hrvatskoj, a okupljanje u Zaprešiću trebalo bi simbolično obilježiti njegovu prvu obljetnicu.

Krajem ljeta će održati i koncert u Vukovaru, o čemu više čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

