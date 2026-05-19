Kaos zbog Eurosonga završio ostavkom: Odluka žirija razbjesnila je cijelu zemlju

Glavni ravnatelj moldavske televizije Vlad Țurcanu podnio je ostavku nakon velikog skandala oko glasanja moldavskog žirija na Eurosongu 2026.

Iako je pobjedom bugarske pjevačice Dare spušten zastor na 70. izdanje u Beču, Eurosong je i dalje na svjetskim naslovnicama zbog skandala nastalih nakon završetka.

I dok Hrvati i Srbi i dalje komentiraju nulu srpskog žirija za hrvatske predstavnice grupu Lelek, Eurosong je u Moldaviji izazvao i ostavku.

Galerija 9 9 9 9 9

Satoshi Foto: Profimedia

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska Foto: Profimedia

Glavni ravnatelj nacionalne televizije Teleradio-Moldova (TRM) Vlad Țurcanu podnio je ostavku zbog kontroverzi oko glasanja moldavskog žirija na Eurosongu 2026., dva dana nakon finala. Razlog su burne reakcije javnosti i političara zbog načina na koji je moldavski žiri glasao za susjedne zemlje Rumunjsku i Ukrajinu. Țurcanu je tijekom konferencije za medije priznao kako žiri nije uzeo u obzir osjetljivosti koje postoje između Moldavije i njezinih susjeda.

Najveći problem izazvala je činjenica da je moldavski žiri Rumunjskoj dodijelio samo tri boda, što je u Moldaviji i Rumunjskoj dočekano kao pravi šok. Na društvenim mrežama odmah su krenule optužbe da je riječ o izdaji i sramoti, posebno zato što dvije zemlje imaju izrazito bliske političke, kulturne i jezične veze.

Satoshi Foto: Profimedia

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska Foto: Profimedia

Situacija je dodatno eskalirala nakon što je i moldavski ministar kulture javno izrazio nezadovoljstvo rezultatima glasanja, a kritike su se vrlo brzo počele usmjeravati prema samom vrhu nacionalne televizije.

Țurcanu je zato odlučio preuzeti odgovornost i povući se s mjesta ravnatelja.

Pogledaji ovo Celebrity Dosad neviđene fotografije Meghan i Harryja s vjenčanja ganule su javnost, no jedan detalj mnogi su uočili

"Glasanje je na kraju naša odgovornost, a posebno moja kao čelnika institucije", izjavio je tijekom obraćanja javnosti.

U emotivnom govoru Țurcanu je naglasio kako njegov odlazak treba poslati jasnu političku i emocionalnu poruku: "Bratski odnosi između Republike Moldavije i Rumunjske, kao i naše poštovanje prema Ukrajini, ostaju nepromijenjeni. Osjećaji koje imamo prema Rumunjskoj mogu se opisati samo kao ljubav."

Dodao je i kako nije davao nikakve upute žiriju te da je ono što se dogodilo izvanredno, ali da kao ravnatelj mora snositi posljedice.

Satoshi - 1 Foto: YouTube Screenshot

Alexandra Căpitănescu - 1 Foto: YouTube Screenshot

Ovo nije prvi put da glasanje Moldavije na Eurosongu izaziva burne reakcije. Već 2022. godine javnost je bila ogorčena jer moldavski žiri nije dao nijedan bod Rumunjskoj, dok je publika iz Moldavije Rumunjima tada dodijelila čak deset bodova. Zbog velikog nesrazmjera između glasova publike i žirija tada je pokrenuta interna istraga unutar TRM-a.

Sličan slučaj dogodio se iste godine na relaciji Poljske i Ukrajine, nakon što ukrajinski žiri nije dao bodove poljskom predstavniku Ochmannu, čija je zemlja pomagala Ukrajincima koji su bježali od rata.

Satoshi - 2 Foto: Afp

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska Foto: Profimedia

Moldavski mediji posljednjih godina često pišu o tenzijama oko izbora predstavnika i rada žirija, a pojedini kritičari već dugo tvrde da sustav glasanja nije dovoljno transparentan.

Moldavija se ove godine vratila na Eurosong nakon što je 2025. odustala od natjecanja zbog financijskih i organizacijskih problema. Zemlju je u Beču predstavljao popularni izvođač Satoshi s pjesmom "Viva, Moldova!", a završio je na osmom mjestu finala. S druge strane, Rumunjsku je predstavljala Alexandra Căpitănescu s pjesmom "Choke Me", osvojivši treću poziciju, što je najbolji rumunjski rezultat od 2010. godine.

Iako je rezultat ocijenjen uspješnim, eurovizijska euforija u Moldaviji sada je potpuno zasjenjena političkom i medijskom krizom koja je završila ostavkom prvog čovjeka nacionalne televizije.

Jedna članica srpskog žirija, koji je ostavio pjesmu "Andromeda" bez bodova, ispričala se lelekicama. Više o tome čitajte OVDJE.

Kako su lelekice čestitale Dari na pobjedi, pogledajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i gaćicama: ''Osjećam se odlično u svom tijelu!''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Komentari na Nives Celzijus bez grudnjaka u mini haljini govore sve: ''Ovo nisu istine...''

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac iz Supertalenta napokon završio projekt koji je pratio cijeli internet!

Pogledaji ovo Nekad i sad Kraj jedne ere: Bend iza planetarnog hita devedesetih zauvijek se oprostio od publike

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.