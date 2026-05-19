Provokativna Ella Dvornik na crveni tepih donijela gaće u rukama!

Ella Dvornik ponovno je uspjela ukrasti svu pažnju na crvenom tepihu. Svojim odvažnim i nesvakidašnjim modnim izdanjem postala je jedna od glavnih tema sinoćnjeg zagrebačkog događanja.

Influencerica i poduzetnica zablistala je u crnom kombiniranom outfitu koji spaja eleganciju i avangardni stil. Dugi crni sako naglašenih ramena kombinirala je s visokorezanim bodijem i mrežastim hulahopkama, dok je cijeli look dodatno podigla efektnim make-upom i kratkom srebrnom frizurom inspiriranom retro glam estetikom.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji je nosila u rukama – gaće s natpisom ''GAĆE'', što je izazvalo brojne reakcije okupljenih i fotografa na crvenom tepihu. Upravo taj modni dodatak bio je razlog zbog kojeg su mnogi komentirali da je Ella ponovno pomaknula granice klasičnih modnih izdanja na domaćoj sceni.

Poznata po tome da ne igra na sigurno kada je moda u pitanju, Ella je još jednom pokazala kako voli eksperimentirati i isticati individualnost, a njezin stajling ubrzo je postao jedna od glavnih tema večeri.

Na događanju su se okupila brojna poznata lica domaće scene, no upravo je Ellino izdanje bilo među najfotografiranijima večeri.

