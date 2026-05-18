Marijana Mikulić sinu postavila jasna pravila zbog preskupih tenisica: ''Ne, stari, ovako ćemo...''

U novoj epizodi podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' gošća je bila glumica Marijana Mikulić, koja je kroz iskrene i duhovite situacije iz privatnog života otkrila kako izgleda svakodnevica s djecom i roditeljski izazovi. Jedan od trenutaka koji je posebno nasmijao bio je razgovor o skupim tenisicama koje je poželio njezin sin.

Marijana je priznala kako nije mogla vjerovati kolike su cijene pojedinih modela danas.

''Imaju sada nekakve te tenisice, za koje ja nisam ni znala da tog ranga cijene imamo u našim trgovačkim centrima.''

Objasnila je kako je sinu odmah dala do znanja da takve tenisice ipak neće kupovati bez dogovora i kompromisa.

''Onda sam rekla – ne, stari, ovako. Takve tenisice nećemo. Ima taj jedan portal, je l', da sad ne imenujemo nikoga, gdje ima snižene marke, te skupe.''

Dodala je kako je ipak pronašla način da svi budu zadovoljni, ali uz određene uvjete.

''Našla sam, kao prvo, upola cijene, a drugo – sad ćeš ti od tih što ti daju babe, ti ćeš dodati toliko, mi možemo toliko. I još ćeš pričuvati Jakova da mi odemo dva sata na pivu. Je l' to OK?''

Na kraju je otkrila i sinovu reakciju na njezin prijedlog.

''Razmislio je sat vremena i rekao – OK.''

