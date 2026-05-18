Marijana Mikulić sasvim iskreno o pritisku savršenog roditeljstva: ''Meni se povraća od toga''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić bez filtera je progovorila o pritiscima modernog roditeljstva, nametanju savršenstva i očekivanjima koja danas često iscrpljuju i roditelje i djecu. U emotivnom i iskrenom razgovoru priznala je što je kod današnjeg školstva i društva posebno frustrira.

''To forsiranje svega savršenstva, meni se povraća od toga doslovno i pogotovo to kad djeca krenu u školu.“

Objasnila je kako joj posebno teško pada atmosfera među roditeljima kada krenu školske obveze i natjecanje tko ima uspješnije dijete.

''Pa to moje, ovo, najljepši plakat, ovaj ima, ovaj je sve naučio, ovaj ima sve pet. Radili su cijeli vikend geografiju, povijest''.

Marijana priznaje da vikende želi provoditi sa svojom djecom na potpuno drugačiji način.

''Ja onako... Ja za vikend želim biti mama. Ja za vikend želim sa svojom djecom otići prošetati na Jarun, na kojem nisam bila pola godine jer je uvijek nešto''.

Dodaje kako joj je važnije stvarati uspomene s djecom nego sate provoditi nad školskim gradivom.

''I onako želim navečer pogledati neki film s njima, želim otići s njima u kino, želim ih odvesti na neku predstavu. Ja želim biti mama, ja ne želim učiti povijest i geografiju''.

Na kraju je otvoreno rekla što smatra najvećim problemom današnjeg školskog sustava.

''Postoji netko u školi tko bi ih trebao o tome naučiti i tko bi ih trebao naučiti kako da to uče. Ne da moje dijete u šestom razredu osnovne ne zna jadno da l’ da otvori Classroom, na čemu uopće da ga otvori, knjiga, bilježnica, iz čega da uči geografiju. Povraća mi se od toga''.

