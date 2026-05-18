Lelekice zapjevale pobjedničku pjesmu Eurosonga i oduševile porukom pobjednici!

Članice grupe Lelek pjevanjem pjesme "Bangaranga" čestitale su bugarskoj predstavnici Dari na pobjedi na Eurosongu.

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, djevojke iz sastava LELEK, vratile su se kući nakon dvotjedne eurovizijske avanture, a odmah po dolasku oglasile su se emotivnom porukom upućenom ovogodišnjoj pobjednici Dari iz Bugarske.

Na društvenim mrežama podijelile su video nastao tijekom eurovizijskih dana te javno čestitale bugarskoj predstavnici na povijesnoj pobjedi pjevajući njezinu pjesmu "Bangaranga".

"Velike čestitke Dari što je prvi put donijela Eurosong u Bugarsku. Uživaj u svom trenutku, kraljice! Šaljemo ti svu našu ljubav iz Hrvatske", napisale su Hrvatice novopečenoj pobjednici.

Njihova poruka brzo je privukla pažnju eurovizijskih fanova, koji su pohvalili podršku i prijateljstvo među izvođačima nakon završetka natjecanja.

Dara je ove godine ostvarila povijesni uspjeh za Bugarsku osvojivši Eurosong 2026. s rekordnom razlikom glasova, a slavlje nakon pobjede još uvijek traje diljem Europe, dok su lelekice osvojile 15. mjesto sa 124 boda.

Od nedjelje se vode polemike na društvenim mrežama zbog srpskog žirija koji nije dao bodove lelekicama, a kako je to komentirala predsjednica žirija, pročitajte OVDJE.

Za lelekice je navijao i Bloom, a kako se pripremio za finale Eurosonga, pogledajte OVDJE.

