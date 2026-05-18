Kakva ludnica u Beogradu! Arena planula za nekoliko sati zbog Jakova Jozinovića

Jakov Jozinović rasprodao je Beogradsku arenu za samo nekoliko sati,

Nakon niza koncerata kojima je obilježio ovo proljeće i osvojio publiku diljem regije, Jakov Jozinović najavio je svoj najveći samostalni koncert u Srbiji.

Vinkovačka senzacija nastupit će u Beogradskoj areni 24. listopada, a interes publike premašio je sva očekivanja.

U jednom trenutku u redu čekanja je bilo gotovo 44 tisuće ljudi, dok je mjesta u dvorani za njih gotovo 19 tisuća. Na koncu, Jozinović je uspio rasprodati cijelu Arenu za svega nekoliko sati, što se može vidjeti i po isječku sa stranice Ticket.rs prema kojoj više nije moguće kupiti ulaznice.

Prema pisanju srpskih medija, zbog ogromnog interesa mnogi vjeruju kako bi pjevač uskoro mogao zakazati još jedan koncert u Beogradu, posebno nakon što je posljednjih mjeseci postao jedno od najtraženijih regionalnih glazbenih imena.

Objava velikog spektakla dogodila se tijekom emotivne završne večeri u Sava Centru, kada je Jakov publici otkrio da ga sljedeća postaja turneje vodi upravo u Beogradsku arenu, izazvavši oduševljenje publike.

S obzirom na brzinu kojom su ulaznice planule, nema sumnje da Jakova u listopadu očekuje jedan od najvećih koncerata karijere.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.