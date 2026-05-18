Gotovo gola Sydney Sweeney s pitonom oko tijela izazvala buru nakon nove epizode hit-serije

Nova epizoda popularne serije "Euphoria" izazvala je lavinu reakcija među gledateljima, a posebnu pažnju ponovno je privukla Sydney Sweeney.
Fanovi serije Euphoria ponovno su ostali u šoku nakon nove epizode popularne serije, a društvene mreže ubrzo su se usijale zbog scena koje su mnogi nazvali ''čudnima'', ''bizarnima'' i ''pretjeranima'', piše Daily Mail.
Posebnu pažnju ponovno je privukla Cassie, koju glumi Sydney Sweeney, a koja u šestoj epizodi nastavlja svoju priču povezanu s platformom OnlyFans.
Najviše reakcija izazvala je scena u kojoj Cassie tijekom snimanja izazovnih fotografija u striptiz-klubu gotovo gola pozira s pitonom. U tim trenucima nosi tek bikini i tanga-gaćice dok pokušava držati i kontrolirati veliku zmiju, a upravo je taj prizor mnoge gledatelje ostavio u nevjerici.
Radnja dodatno postaje dramatična kada Cassie dobije priliku za ulogu u televizijskoj seriji LA Nights. Producentica serije, koju glumi Sharon Stone, postavlja joj ultimatum i poručuje da mora ugasiti profil na spomenutoj platformi želi li dobiti posao.
Gledatelji su na društvenim mrežama masovno komentirali neobičan razvoj radnje:
''Što je ovo?'', ''Tako sam umoran od ove serije'', ''Zmija oko Cassie?'', ''Ovo je bila baš čudna epizoda''.
Dio publike smatra da je Euphoria ponovno pomaknula granice, dok drugi tvrde da serija sve više pokušava šokirati gledatelje kontroverznim scenama.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
