Snimila je veliki hit s Bregovićem, a onda preminula u okolnostima koje izazivaju jezu

Bila je jedna od najneobičnijih i najmističnijih pjevačica s Balkana, umjetnica koja je živjela između više svjetova, a iza glamura, glazbe i slobodnog duha skrivala se životna priča puna drama, bijega i tragedije.

Anca Pop živjela je kratko, burno i gotovo filmski, a njezin život bio je obilježen bijegom, glazbom, kontroverzama i na kraju tragičnom smrću koja je i danas obavijena dozom misterije.

Rođena je 22. listopada 1984. godine u rumunjskom gradu Moldova Nouă, nedaleko od Dunava. Odrastala je u vrijeme brutalnog režima Nicolaea Ceaușescua, kada su mnoge obitelji pokušavale pobjeći iz Rumunjske. Kad je imala samo tri godine, njezini roditelji odlučili su riskirati život i pobjeći preko ledenog Dunava u tadašnju Jugoslaviju. Sama Anca kasnije je pričala da su vojnici pucali na njih dok su prelazili rijeku.

Nakon bijega završili su u izbjegličkom kampu blizu Beograda. Iako je bila dijete, kasnije se prisjećala tog razdoblja s toplinom — govorila je da je tadašnja Jugoslavija za njih bila raj u usporedbi s Rumunjskom pod diktaturom.

Nedugo zatim obitelj emigrira u Kanadu, u Ontario. Tamo Anca odrasta između više identiteta — rumunjskog, balkanskog i zapadnog svijeta. Već kao djevojčica počela je učiti mandolinu i pjevanje, a glazba je postala njezin način izražavanja.

Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se kada je upoznala Gorana Bregovića 2008. godine. Bregoviću su se svidjele njezine pjesme i energija, pa su započeli suradnju. Pisala je za njegov album Champagne for Gypsies, a kasnije su zajedno snimili pjesmu ''Ederlezi'', modernu verziju legendarnog ''Đurđevdana''. Upravo ju je ta pjesma proslavila na Balkanu.

Anca je brzo stekla reputaciju nekoga tko ruši granice. Otvoreno je govorila o seksualnosti i priznala da je biseksualka, što je u tadašnjoj konzervativnijoj rumunjskoj sredini izazvalo puno reakcija. Mediji su često pisali o njezinoj vezi sa ženom po imenu Fraga, a ona je isticala da vjeruje u slobodnu ljubav i nekonvencionalne odnose.

Osim glazbe, zanimala ju je spiritualnost. Putovala je u Indiju, Peru i Tajland, tražeći inspiraciju i, kako je govorila, unutarnji mir. Imala je gotovo hipijevski pogled na život — mistika, sloboda, senzualnost i umjetnost bili su stalni motivi njezina identiteta.

I baš kada su joj mnogi predviđali ozbiljnu međunarodnu karijeru, dogodila se tragedija.

U prosincu 2018. Anca je krenula automobilom prema roditeljskoj kući u rumunjskom mjestu Svinița, uz samu obalu Dunava. Međutim, nikada nije stigla. Nakon što se nije pojavila, njezina sestra prijavila je nestanak policiji. Potraga je trajala satima, a onda su ronioci pronašli njezin automobil potopljen u Dunavu, na jugozapadu Rumunjske. U vozilu je pronađeno i njezino tijelo. Imala je samo 34 godine.

Prema službenim informacijama, izgubila je kontrolu nad automobilom iz zasad nepoznatih razloga i sletjela u rijeku. U akciji izvlačenja sudjelovali su ronioci i pripadnici hitnih službi. Ono što je mnogima djelovalo jezivo simbolično jest činjenica da je umrla upravo u Dunavu — istoj rijeci preko koje je kao dijete bježala od režima i smrti.

Njezina smrt izazvala je brojne špekulacije jer okolnosti nesreće nikada nisu potpuno razjašnjene u javnosti. Neki mediji govorili su o misterioznom slijetanju automobila, dok su drugi tvrdili da je cesta uz Dunav izuzetno opasna, posebno noću i tijekom zime. Unatoč nagađanjima, službeni uzrok ostao je prometna nesreća.

Pokopana je uz Dunav, blizu mjesta gdje je pronađena, jer je to navodno bila njezina želja. Taj detalj dodatno je pojačao gotovo legendarnu i tragičnu simboliku njezina života — djevojčica koja je preko Dunava pobjegla u slobodu na kraju je u istoj rijeci izgubila život.

