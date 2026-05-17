Jeste li primijetili što su lelekice gestikulirale tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

Dok su se eurovizijski fanovi fokusirali na nastup lelekica, jedan detalj iz green rooma potpuno je osvojio TikTok i generaciju Z.
Video hrvatske ekipe iz green rooma na Eurosongu privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama zbog geste koju su članice naše grupe Lelek pokazale pred kamerama.
Riječ je o pokretu pri kojem se palac pritisne o kažiprst, a koji se na TikToku i među generacijom Z često povezuje s izrazom ''clock it''.
U internetskom žargonu ta gesta služi kao znak potvrde, naglašavanja ili prepoznavanja trenutka, a mogla bi se prevesti kao: ''to je to'', ''pogođeno'', ''vidite o čemu se radi''.
Izraz ''clock it'' svoje korijene vuče iz queer, drag i ballroom-kulture, gdje glagol ''to clock'' znači primijetiti, ''pročitati'' ili razotkriti nešto što nije odmah očito. Zahvaljujući TikToku, reality-emisijama i viralnim memeovima, izraz je posljednjih godina postao dio svakodnevnog govora generacije Z.
Lelek Foto: Profimedia
Ipak, važno je razlikovati sam izraz od geste. Portal Them navodi kako se ''clock it'' često pogrešno povezuje s pokretom prstiju poznatim kao ''finger clap'', iako su izraz i gesta izvorno imali odvojena značenja.
Washington Post ističe kako je upravo taj tihi pokret spajanja palca i prsta populariziran na ballroom-sceni, posebno unutar crnačkih i latinoameričkih LGBTQ+ zajednica, gdje je služio kao diskretan znak podrške, odobravanja i zajedništva.
Danas je riječ o prepoznatljivoj pozi samopouzdanja karakterističnoj za generaciju Z.
Tutorijal za ovaj pokret objavila je i sama članica lelekica Korina Olivia Rogić.
@korina_olivia Catch it on Saturday in the grand finale 🤏🏻🤏🏼🤏🏽🤏🏾🤏🏿 #eurovision #lelek #andromeda #eurovision2026 ♬ original sound - Korina Olivia
