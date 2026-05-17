Jeste li primijetili što su lelekice gestikulirale tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

Dok su se eurovizijski fanovi fokusirali na nastup lelekica, jedan detalj iz green rooma potpuno je osvojio TikTok i generaciju Z.

Video hrvatske ekipe iz green rooma na Eurosongu privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama zbog geste koju su članice naše grupe Lelek pokazale pred kamerama.

Riječ je o pokretu pri kojem se palac pritisne o kažiprst, a koji se na TikToku i među generacijom Z često povezuje s izrazom ''clock it''.

U internetskom žargonu ta gesta služi kao znak potvrde, naglašavanja ili prepoznavanja trenutka, a mogla bi se prevesti kao: ''to je to'', ''pogođeno'', ''vidite o čemu se radi''.

Izraz ''clock it'' svoje korijene vuče iz queer, drag i ballroom-kulture, gdje glagol ''to clock'' znači primijetiti, ''pročitati'' ili razotkriti nešto što nije odmah očito. Zahvaljujući TikToku, reality-emisijama i viralnim memeovima, izraz je posljednjih godina postao dio svakodnevnog govora generacije Z.

Lelek Foto: Profimedia

Ipak, važno je razlikovati sam izraz od geste. Portal Them navodi kako se ''clock it'' često pogrešno povezuje s pokretom prstiju poznatim kao ''finger clap'', iako su izraz i gesta izvorno imali odvojena značenja.

Washington Post ističe kako je upravo taj tihi pokret spajanja palca i prsta populariziran na ballroom-sceni, posebno unutar crnačkih i latinoameričkih LGBTQ+ zajednica, gdje je služio kao diskretan znak podrške, odobravanja i zajedništva.

Danas je riječ o prepoznatljivoj pozi samopouzdanja karakterističnoj za generaciju Z.

Tutorijal za ovaj pokret objavila je i sama članica lelekica Korina Olivia Rogić.

Podsjetimo, Lelek je u finalu završio na 15. mjestu, više čitajte OVDJE.

Grupa Lelek Foto: Profimedia

Dara Foto: Profimedia

