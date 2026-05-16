Fanovi su nezadovoljni austrijskom organizacijom ovogodišnjeg Eurosonga: "Nikad više!"

Fanovi Eurosonga nezadovoljni su austrijskom organizacijom natjecanja.

Iza nas je Eurosong 2026., čime je spušten zastor za 70. izdanje jednog od dva najslavnija glazbena natjecanja.

Iako je službeni slogan "Ujedinjeni u glazbi", mnogi komentatori na društvenim mrežama složili su se kako je 70. izdanje zaslužilo više od organizacije Austrije, koja je lani pobijedila zahvaljujući JJ-u i pjesmi "Wasted Love".

Galerija 25 25 25 25 25

Alicja - 3 Foto: Profimedia

Linda Lampenius i Pete Parkkonen - 2 Foto: Profimedia

Daniel Žižka - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako vam je zvučalo? Finski pobjednik Eurosonga otpjevao "Rim Tim Tagi Dim"!

Na X-u mogli su se pronaći komentari u kojima su se kritizirali voditelji, upotreba umjetne inteligencije i odluka Europske radiodifuzne unije da ne omogući češkom predstavniku Danielu Žižki ponovnu izvedbu zbog tehničkih problema nastalih tijekom njegova nastupa.

Što se sve događalo, pogledajte u nastavku.

Its annual Eurovision review.Didnt like a lot this year so my taste in music must b getting better or worse who knows 😂.Likes were Greece,Oz,Bulgaria,Moldova,Sweden n I even liked oor UK.But if I had 2choose a winner if cant b UK then Im hoping its Delta for Oz. #Eurovision2026 — Lynsey (@lynsey15wigfull) May 16, 2026

without a doubt the worst eurovision hosts we’ve seen in the last 20 years pic.twitter.com/Br2mVDniTb — rasmus IS the afterparty (@rasmusbravado) May 16, 2026

🇨🇿 “We have officially submitted a claim to the EBU” says the Czechia #Eurovision delegation after a camera fault in Daniel Zizka’s performance.



We wait to see if he can perform again @EuroTripPodcast pic.twitter.com/jCTpTF8n3l — Callum Rowe (@TheCallumRowe) May 16, 2026

Duncan mentioned. Could have had him there in the flesh but alas, had to fuck it up… #Eurovision — Katja / ☮️🕊️ 🇫🇮❤️ (@SchlagerKaty) May 16, 2026

Eurovision using ai was not on my 2026 bingo list — Gremlynnie 🐺 🦴 Wolfii (@Gremlynnie) May 16, 2026

Jedan fan izrazio je nezadovoljstvo voditeljem Michaelom Ostrowskim, koji je hrvatske predstavnice Lelek komentirao kao "leteće časne sestre".

The host is so disrespectful

Flying nun!?

YOU SHOULD BE ASHAMED OF YOURSELF



VOTE FOR CROATIA #Croatia #lelek #eurovision #eurovision2026 — Lu (@nana11BAT) May 16, 2026

Neki eurovizijski fanovi iskoristili su priliku kako bi uputili kritiku na račun svojih komentatora na nacionalnoj televiziji. Jedan se Britanac obrušio na Grahama Nortona optužujući ga za aroganciju.

#grahamnorton Every year you think your funny, One day your upset a Eurovision contestant or country and someone will punch you square between the eyes or more. Your just arrogant Man. Should be removed from the BBC and compearing any future Eurovision and Friday nights shows. — Pete White (@1Petewhite) May 16, 2026

The most decent internal act was by Parov. Everything else was performative. Cheap and last minute. Austria shouldn’t host again. #Eurovision — Alexandros (@alexandrosvov) May 16, 2026

Na Lelek se obrušila Azealia Banks, o tomu više čitajte OVDJE.

Kako je izgledalo otvaranje, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Cijela Europa pita se isto: Što je zapravo Bangaranga?

Pogledaji ovo Celebrity Najmlađa natjecateljica ovogodišnjeg Eurosonga oduševila snažnim glasom i iskrenim nastupom