Najmlađa natjecateljica ovogodišnjeg Eurosonga oduševila snažnim glasom i iskrenim nastupom

Francuska predstavnica Monroe, najmlađa izvođačica Eurosonga 2026., privukla je pažnju emotivnim nastupom pjesme “Regarde!” u kojem spaja operu i pop, oslanjajući se na snažan vokal i scensku eleganciju.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo se veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

U odnosu na ranije godine kada je slala sebi bliske balade, Francuska se ove godine odvažila i poslala najmlađu izvođačicu ovogodišnjeg Eurosonga – Monroe. 17-godišnja pjevačica s pjesmom "Regarde !" isprobala je recept s kojim su prethodne dvije godine pobijedili Švicarac Nemo i Austrijanac JJ – kombinaciju opere i pop-glazbe.

Pravog imena Monroe Vata Rigby, Monroe je mlada francusko-američka pjevačica rođena 19. studenog 2008. u Salt Lake Cityju u SAD-u, i to u obitelji koja je članica mormonske zajednice. Odrasla je u Sjedinjenim Državama, a glazbom se počela baviti vrlo rano, pjevajući u crkvenom zboru, gdje je razvila ljubav prema klasičnoj glazbi i kasnije se dodatno školovala u pjevanju i sviranju klavira.

Širu prepoznatljivost u Francuskoj stekla je pobjedom u popularnom talent showu "Prodiges" 2025. godine, nakon čega potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Warner Classics i 2025. objavljuje svoj debitantski album. Njezin stil kombinira operu, klasičnu glazbu i suvremeni pop, što ju čini jednom od najzanimljivijih mladih izvođačica na europskoj sceni.

Iako ima samo 17 godina, već se može pohvaliti nastupom na Trgu sv. Petra u Vatikanu, što je nazvala najčudnijim mjestom gdje je nastupala zbog tamošnje arhitekture.

U ožujku 2026. godine službeno je odabrana za predstavnicu Francuske na Eurosongu u Beču, gdje se predstavlja pjesmom "Regarde!", emotivnom pop-baladom s opernim elementima i univerzalnom porukom o ljubavi.

Unatoč godinama, Monroe se već istaknula snažnim vokalom i scenskom prisutnošću, a njezin nastup na Eurosongu smatra se jednim od zapaženijih ove godine.

