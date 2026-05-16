Kaos uoči finala Eurosonga: Tisuće na ulicama Beča zbog nastupa Izraela, pojačano osiguranje

Veliko finale Eurosonga 2026. u Beču održalo se pod dosad neviđenim sigurnosnim mjerama zbog velikih propalestinskih prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela na natjecanju.
Iščekivanje velikog finala 70. Eurosonga u Beču nije prošlo samo u znaku glazbe i spektakla već i pod snažnim sigurnosnim mjerama zbog velikog propalestinskog prosvjeda koji se održao nedaleko od dvorane Vienna Stadthalle.
Nekoliko sati prije početka finalne večeri stotine prosvjednika okupile su se na Mariahilfer Straße kako bi izrazile protivljenje sudjelovanju Izraela na ovogodišnjem natjecanju.
Prosvjed pod nazivom "Solidarnost s Palestinom" započeo je u 14 sati kod Westbahnhofa, a organizatori su najavili dolazak do 3000 ljudi iz cijele Austrije, ali i inozemstva. Demonstranti su nosili transparente s porukama poput "Nema podrške genocidu", "Don't celebrate Genocide" i "Ne ESC-u 2026!", jasno izražavajući nezadovoljstvo nastupom izraelskog predstavnika Noama Bettana.
Iako je vrijeme bilo kišovito i vjetrovito, atmosfera nije bila agresivna. Austrijski mediji pišu kako su se iz razglasa čuli pozivi na mir i poruke poput: "Ne dajte se isprovocirati", a neki su odlučili pokazati gole dijelove tijela. Ipak, policija je cijelu situaciju shvatila vrlo ozbiljno.
Na ulicama Beča bile su raspoređene stotine policajaca, deseci policijskih vozila i specijalne jedinice, uključujući pripadnike Cobre i pse za otkrivanje eksploziva. Sigurnosne mjere oko Stadthalle opisane su kao dosad neviđene, a jedan insajder izjavio je kako je dvorana "osigurana bolje od Bijele kuće".
Prema procjenama austrijskih medija, troškovi dodatnog osiguranja premašuju milijun eura, a u organizaciji sigurnosti navodno sudjeluje i FBI. Posebno osiguranje dobila je i izraelska delegacija, dok se Noam Bettan zbog procjene sigurnosnog rizika po Beču kreće uz pratnju zaštitara.
Prosvjedna ruta vodila je preko Mariahilfer Straße i 15. bečkog okruga sve do područja oko Stadthalle, gdje se večeras održavao Eurosong 2026. Organizatori natjecanja i EBU zasad se nisu dodatno oglašavali o situaciji, no jasno je da je ovogodišnje izdanje ponovno pratilo političke napetosti i sigurnosni izazovi.
