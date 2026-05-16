S osmijehom kroz kišni Beč: Lelekice krenule prema najvećoj večeri Eurosonga

Kišni Beč nije omeo dobro raspoložene lelekice koje su s osmijehom i pod kišobranima krenule prema dvorani Wiener Stadthalle, gdje ih čeka nastup u velikom finalu Eurosonga.

Beč je večeras u znaku velikog finala 70. izdanja Eurosonga, a 25 zemalja borit će se za pobjedu na najvećem europskom glazbenom natjecanju. Nakon dana proba, priprema i brojnih eurovizijskih događanja, sve je spremno za završni spektakl u dvorani Wiener Stadthalle koji će pratiti milijuni gledatelja diljem Europe.

Uoči finalne večeri hrvatska delegacija i članice grupe Lelek zaputile su se prema dvorani Wiener Stadthalle, gdje će večeras predstavljati Hrvatsku s pjesmom ''Andromeda''.

Unatoč kišnom vremenu u Beču, lelekice nisu skidale osmijeh s lica, a dobro raspoloženje pratilo ih je od samog polaska prema dvorani.

Na fotografijama se može vidjeti kako poziraju zajedno s članovima delegacije pod kišobranima, dok su u opuštenom izdanju veselo mahale fotografima i prolaznicima. Cijela ekipa djelovala je spremno i uzbuđeno uoči jednog od najvažnijih trenutaka ovogodišnjeg Eurosonga.

Lelekice će u velikom finalu nastupiti 13. po redu, a hrvatski fanovi večeras će s posebnom pažnjom pratiti njihov nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici.

