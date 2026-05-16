S osmijehom kroz kišni Beč: Lelekice krenule prema najvećoj večeri Eurosonga

Kišni Beč nije omeo dobro raspoložene lelekice koje su s osmijehom i pod kišobranima krenule prema dvorani Wiener Stadthalle, gdje ih čeka nastup u velikom finalu Eurosonga.
Beč je večeras u znaku velikog finala 70. izdanja Eurosonga, a 25 zemalja borit će se za pobjedu na najvećem europskom glazbenom natjecanju. Nakon dana proba, priprema i brojnih eurovizijskih događanja, sve je spremno za završni spektakl u dvorani Wiener Stadthalle koji će pratiti milijuni gledatelja diljem Europe.3 vijesti o kojima se priča hrvati su ga obožavali Sjećate se Antimona? Evo gdje je dva desetljeća nakon Večernje škole objavljen razlog Otkazan je veliki domoljubni spektakl koji se trebao održati u Dugopolju! borio se s bolešću Legendarni Faruk objavio video s unukom, pogledajte koliko se promijenio od serije
Uoči finalne večeri hrvatska delegacija i članice grupe Lelek zaputile su se prema dvorani Wiener Stadthalle, gdje će večeras predstavljati Hrvatsku s pjesmom ''Andromeda''.
Grupa Lelek Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
Galerija 29 29 29 29 29
Unatoč kišnom vremenu u Beču, lelekice nisu skidale osmijeh s lica, a dobro raspoloženje pratilo ih je od samog polaska prema dvorani.
Grupa Lelek Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
Grupa Lelek Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Nakon teškog razdoblja Ivančica Pahor podijelila emotivne prizore s duhovnog spektakla u Areni
Na fotografijama se može vidjeti kako poziraju zajedno s članovima delegacije pod kišobranima, dok su u opuštenom izdanju veselo mahale fotografima i prolaznicima. Cijela ekipa djelovala je spremno i uzbuđeno uoči jednog od najvažnijih trenutaka ovogodišnjeg Eurosonga.
Grupa Lelek Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
Lelekice će u velikom finalu nastupiti 13. po redu, a hrvatski fanovi večeras će s posebnom pažnjom pratiti njihov nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici.
LELEK - 3 Foto: Afp
LELEK - 1 Foto: Afp
Kladionice pred veliku završnicu Eurosonga: OVDJE pročitajte kakvu sudbinu prognoziraju Hrvatskoj.
LELEK - 2 Foto: Afp
Pogledaji ovo Celebrity Napetost pred finale Eurosonga: Švedskoj predstavnici pozlilo nakon ključne probe
Kakva čast! Poslušajte kako zvuči kad lelekice ukrste glasove s Ruslanom u eurovizijskom hitu. Video je OVDJE.
Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Večer molitve i pjesme u Zagrebu! Jedan trenutak na ''Progledaj srcem'' posebno je ganuo okupljene
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Američka priča i hrvatski snovi: Nakon Supertalenta upustio se u avanturu koja mu je promijenila život
Pogledaji ovo Zanimljivosti Što će se dogoditi ako Australija pobijedi na Eurosongu?