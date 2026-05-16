Američka priča i hrvatski snovi: Nakon Supertalenta upustio se u avanturu koja mu je promijenila život

Amerikanac kojeg danas mnogi prate zbog obnove kuće u Hrvatskom zagorju domaćoj publici prvi put je zapeo za oko u našem showu Supertalent. Upravo je ondje svojim izvedbama domaćih hitova, energijom i simpatijama brzo osvojio gledatelje diljem Hrvatske.

Justus Reid, kojeg domaća publika pamti iz našeg showa Supertalent, u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju na društvenim mrežama zahvaljujući neobičnom projektu u Hrvatskoj.

Naime, mladi Amerikanac u Hrvatskom zagorju prošle je godine kupio kuću za svega 5000 eura, a svoje pratitelje iz dana u dan od tada je vodio kroz cijeli proces obnove. Od prvih radova pa sve do uređenja detalja, svaki novi video izazove brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

A sjećate li se njegovog nastupa u Supertalentu, gdje je svojim talentom i energijom brzo osvojio simpatije Hrvata?

Bilo je to 2022. godine, kada je Justus na audiciji zapjevao domaće hitove. Njegova energija, simpatičnost i iskrena ljubav prema našoj glazbi učinili su ga jednim od najzapamćenijih kandidata te sezone.

Justus je nastup započeo pjesmom Maje Šuput "Lopove", što je šokiralo žiri i publiku.

"Pa je li ovo moguće?" iznenadila se Maja, pa je ustala i zaplesala.

Zatim je zapjevao "Ti da bu di bu da" od Colonije, pa Severininu "Tarapanu", pa još jednu Majinu, ovaj put "Svatovsku", a završio je s pjesmom Petra Graše "Nevjesta". Publika i žiri nastup su popratili velikim aplauzom.

"Bio mi je san doći u Hrvatsku, snimio sam video o Jugi, krenuo pjevati balkanske pjesme za Amerikance, no gledali su ih samo ljudi s Balkana, sve je krenulo kad sam snimio Miki Milane", objasnio je tada.

"Poželio sam izaći iz svoje zone komfore, posvetio sam se društvenim mrežama, ovo je moj način istraživanja raznih kultura i zašto ne Hrvatska? Nemam balkanskih korijena, jedina poveznica mi je online svijet. Većina mojih fanova je s Balkana. Mislim da mogu reći da sam poznata osoba ovdje, u samo nekoliko dana u Hrvatskoj prepoznalo me puno ljudi. Puno mojih prijatelja ne bi znalo pokazati Hrvatsku na karti. Bilo je lijepo biti slavan na par dana'', ispričao je Justus ranije.

Od žirija je tada dobio četiri ''Da'', a za njega su imali samo riječi hvale.

"Ma mrak. kakvo iznenađenje. Bilo je prezabavno i cijenimo tvoj trud. Hrvatski je jako težak jezik", nahvalila ga je Šuput.

"Svidio si nam se, mislim da ćeš skupiti puno obožavatelja ovdje", oduševljenje nije krio ni novi član žirija Fabijan Pavao Medvešek.

"Tvoja osobnost jako mi se svidjela, iako te vidim prvi put u životu, ali sviđa mi se i tvoj glas. Ovo je prvi put da vidim Amerikanca koji je opsjednut Hrvatskom. Sljedeći put ne trebaš svirati gitaru, ostavi je doma, pogriješio si neke akorde", poručila mu je Martina Tomčić.

Njegov put prema Lijepoj Našoj počeo je na TikToku, gdje je strastveno pjevao hrvatske pjesme i svojim izvedbama tada oduševljavao čitavu regiju. Danas, četiri godine kasnije, Justus spaja svoju američku priču s hrvatskim snovima.

