Amerikanac iz Supertalenta došao do važnog, stotog trenutka: "Napokon je sve završeno"

Amerikanac Justus Reid proslavio je 100. epizodu serijala u kojoj je uspješno transformirao zapuštenu kuću u Hrvatskom zagorju kupljenu za 5000 eura u funkcionalan i uređen prostor.

Američki influencer Justus Reid, koji je prošle godine privukao veliku pažnju kada je u Hrvatskom zagorju kupio kuću za svega 5000 eura, danas je gotovo neprepoznatljiv primjer uspješne renovacije – i to zahvaljujući upornosti, kreativnosti i pomoći lokalne zajednice.

Od prvih dana, kada je zapušteno imanje – nekadašnji vinograd zarastao u šumu – djelovalo kao nemoguća misija, Reid je odlučio sve dokumentirati kroz seriju videa. Tijekom gotovo godinu dana i čak 100 epizoda, gledatelji su pratili svaki korak transformacije.

Na početku, kuća je bila premala i bez osnovnih prostorija poput pravog dnevnog boravka, blagovaonice ili kuhinje. Umjesto klasične nadogradnje, Justus je osmislio drugačiji pristup – izgradnju vanjskog prostora koji će objediniti sve te funkcije.

Krenulo se od nule: iskopavanja, bušenja, betoniranja i postavljanja konstrukcije. Paralelno s tim, rješavali su se i problemi s pristupom, terenom i infrastrukturom, koji su često usporavali radove.

Veliku ulogu u cijelom projektu imali su i njegovi tzv. susjedi iz Zagorja. U najnovijoj, 100. epizodi, Reid je pokazao završne radove na terasi izgrađenoj na litici – prostoru koji će, kako kaže, postati srce njegovog doma. Zajedno sa susjedom Marijom postavio je aluminijsku zaštitnu ogradu, dok su Krešo i njegov zet Martin dovršili krov, uključujući oluke i metalnu oblogu koji su mjesecima čekali zbog problema s nabavom.

Poseban dodatak bila je dekoracija terase – uz pomoć lokalne cvjećarne prostor je dobio živopisne boje i dodatnu dozu topline.

Pogledaji ovo Celebrity Objave preminule reality-zvijezde prije smrti lede krv u žilama: ''Ovo pišem u slučaju...''

Iako je kuća sada funkcionalna za život, Justus priznaje da će najviše vremena provoditi upravo na otvorenom. Terasu je zamislio kao mjesto za druženje, opuštanje i uživanje u prirodi, što savršeno odražava njegov način života. Za kraj - postavio je ogradu na stepenicama koje vode u kuću.

"Kuća je bila premala. Nije imala pravi dnevni boravak, blagovaonicu ni kuhinju. Pa sam pomislio – zašto ne izgraditi vanjsku verziju svega toga? Iskopali smo teren, izbušili rupe, izlili beton, nasuli šljunak i izgradili konstrukciju. I nakon mnogo mjeseci napornog rada i planiranja, napokon je sve završeno. I to baš na vrijeme za toplo vrijeme", prisjetio se prvih dana.

Unatoč simboličnom završetku 100. epizode, projekt još nije gotov. Još uvijek nedostaje pravi pristupni put, gabionski zidovi nisu završeni, a treba urediti i okoliš.

"Deset mjeseci i 100 epizoda je puno posla. Ali čini se da ćete me morati trpjeti još barem nekoliko nastavaka ove serije. Kad sve bude gotovo, ošišat ću se, napraviti vam potpuni obilazak i reći koliko su sve ove renovacije stvarno koštale. Ali u međuvremenu – gradimo most", poručio je Reid, najavljujući nove nastavke serijala koji je osvojio publiku.

Jedno vrijeme je pauzirao s objavama napretka obnove nakon što je kuću njegovog djeda u Južnoj Dakoti zahvatio požar. Više o tome pročitajte OVDJE.

Život na dalekom terenu često dolazi i s dobro poznatim nametnicima, s kojima se upoznao i Amerikanac. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Nina Badrić posvetila objavu našem zgodnom glumcu: ''Volim te, volim!''

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Nekad je bila Šeherezada s dugom crnom kosom, a evo gdje je i što radi danas

Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca proslavila je 30. rođendan uz raskošne detalje

Pogledaji ovo Celebrity Brutalno ubojstvo bivše kraljice ljepote: Sumnjiči se svekrva?