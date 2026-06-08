Kekinovi se zabavljali na koncertu glazbene legende: Zbog jednog hita Ivana je bocnula supruga

Ivana i Mile Kekin uživali su na koncertu Momčila Bajagića Bajage.

Ivana i Mile Kekin vikend su proveli u znaku dobre glazbe. Naša saborska zastupnica i pjevač prisustvovali su koncertu Momčila Bajagića Bajage u Tvornici, a Ivana je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na videu koji je objavila vidi se kako zajedno s Miletom uživa među publikom, dok dvoranom odzvanjaju stihovi jednog od Bajaginih bezvremenskih ljubavnih hitova "Od kad tebe volim".

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"Je l' itko napisao ljepšu ljubavnu pjesmu na ovim prostorima? Mislim da nije. Sorry Mile", napisala je Kekin, čime je nasmijala pratitelje i istovremeno odala priznanje legendarnom kantautoru.

Ivana i Mile Kekin - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ivana i Mile Kekin - 3 Foto: Instagram Screenshot

Ivana i Mile Kekin - 1 Foto: Instagram Screenshot

Iako nije otkrila mnogo detalja s koncerta, objava je jasno pokazala koliko je par uživao u večeri ispunjenoj nostalgijom i emocijama.

Naša političarka je svojom objavom još jednom pokazala koliko cijeni glazbu koja je obilježila generacije, dok je Mile njezinu duhovitu opasku sigurno primio sa smiješkom.

Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivana Kekin, Mile Kekin Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Mile i Ivana Kekin Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Njihov izlazak na koncert privukao je pažnju pratitelja, koji su u komentarima dijelili vlastite uspomene vezane uz Bajagine pjesme, potvrđujući da njegova glazba i danas ima status regionalnog klasika.

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