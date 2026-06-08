Predivna kći Gorana Višnjića ganula javnost dirljivim potezom: "Sad sam u zagrljaju toplog doma..."

Kći glumca Gorana Višnjića, Lana Lourdes Rupić, udomila je kujicu Lou spašenu iz horor uvjeta na imanju na Učki.

Sredinom svibnja mnoge Hrvate je zaprepastila vijest o čak 47 pasa i mačaka s jednog imanja na području Učke koji su živjeli u katastrofalnim uvjetima. Sve je otkriveno slučajno, nakon što su u prometnoj nesreći poginuli muškarac i pas, a policija otišla na muškarčevu adresu.

Koliko svjedoči kakav horor se događao, pokazuje i to da su u samo 24 sata od otkrića tri psa u međuvremenu uginula.

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Horor na Učki Foto: DNEVNIK.hr

Horor na Učki Foto: DNEVNIK.hr

Horor na Učki Foto: DNEVNIK.hr

Ipak, da za preživjele životinje postoji sretan kraj, pokazuje i slučaj jedne kujice koja je dobila jednu poznatu vlasnicu - Kraljicu Hrvatske Lanu Lourdes Rupić, kćer našeg glumca Gorana Višnjića.

Vijest o tome je otkrila Lanina majka Mirela Rupić, podijelivši fotografiju Lane i kujice koja je dobila ime Lou.

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"Ja sam jedna od 47... Nakon zagrljaja predivnih ljudi koji su me izvukli iz ponora dna i puno drugih koji su mi donijeli sve što mi treba, danas je došla jedna slatka duša sa kojom se dogodilo ono nešto i nije mogla otići bez mene. Sada sam u nježnom zagrljaju toplog doma gdje osjetim ljubav gdje god pogledam", stoji u Mirelinoj objavi. "Znam da je moja priča i svih mojih ratnika s Učke dotaknula puno srca i vratila nam vjeru u ljude. Vjerujem da će svi moji prijatelji isto dobiti dom i zato dođite na Viškovo, kada vidite poglede, teško se možete vratiti doma ostavljajući baš svakoga nakon enormne patnje koju smo prošli, a svi ćemo pružiti ono najpotrebnije. Pružit ćemo ljubav onu pravu, istinsku ljubav koja je toliko svima potrebna u ovome svijetu."

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Lourdes Rupić - 5 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Lana Lourdes Rupić - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Lana, koja od ranije ima mačku Lili i maltezericu Riju, time je pokazala veliko srce i ljubav prema slabijim bićima kojima je samo potrebno da ih netko voli i pazi.

Lana Lourdes Rupić je prošle godine postala 35. Kraljica Hrvatske na izboru održanom u Rovinju u hotelu Lone. Pobjedom je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Kraljica Svijeta (Queen of the World).

Njezina pobjeda privukla je veliku pozornost javnosti ponajprije zato što je riječ o kćeri jednog od najuspješnijih hrvatskih glumaca. Mediji su tada isticali da je to njezin najveći javni iskorak te da je godinama odrastala uglavnom izvan fokusa javnosti.

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